Rukmini Vasanth: 'కాంతారా ఛాప్టర్ 1' హీరోయిన్ ఎంత సంపాదించిందో తెలుసా? కర్ణాటకలో ఇదే టాప్!

Rukmini Vasanth Remuneration: సినీ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కన్నడ చిత్రం 'కాంతారా చాప్టర్ 1' దసరా పండుగ సందర్భంగా విడుదలై సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ప్రముఖ హీరో రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించి, నటించిన ఈ చిత్రం ఇది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా రుక్మిణి వసంత పాత్రకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. అయితే ఈ మూవీకి ఆమె ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /6

ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన రుక్మిణి వసంత్ తన ప్రత్యేకమైన పాత్రతో అబ్బాయిల హృదయాలను దోచుకుంది. ఆమె ఆన్ స్క్రీన్ నటన, గ్లామరస్ లుక్ అభిమానులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి. ఈ సినిమా విజయంతో, ఆమె పారితోషికం గురించి ఆసక్తి కూడా పెరిగింది.    

2 /6

కొన్ని వార్తా సంస్థల నివేదికల ప్రకారం.. 'కాంతార చాప్టర్ 1' కోసం రుక్మిణి వసంత్‌కు దాదాపు కోటి రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో చాలా పెద్ద మొత్తం, ఆమె పాపులారిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంత మొత్తంలో నిర్మాతలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.   

3 /6

రిషబ్ శెట్టి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా స్క్రీన్‌ప్లే, డైలాగ్స్ కూడా రాశారు. హీరో కూడా ఆయనే అవ్వడం విశేషం. ఈ సినిమా లాభాలలో ఎలాంటి పారితోషికం తీసుకోవడానికి బదులుగా వాటా తీసుకోవాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిసింది. ఇంతలో ఇతర ప్రముఖ నటులు కూడా ఒక్కొక్కరు కోటి రేంజ్‌లో జీతం అందుకున్నారు.  

4 /6

హోంబాలే ఫిల్మ్స్ ఈ సినిమా కోసం దాదాపు రూ. 125 కోట్ల బడ్జెట్‌ను ఖర్చు చేసిందని సమాచారం. దీంతో ఈ సినిమా కన్నడలో ఇప్పటివరకు నిర్మించిన అత్యంత భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.    

5 /6

గతంలో విడుదలైన 'కాంతార' సినిమాకు కేవలం రూ.15-20 కోట్లతో నిర్మించి రూ.400 కోట్లకు పైగా వసూలు చేయడంతో, ఈసారి అంచనాలు మరింత ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈసారి కథతో పాటు, నటీనటుల పారితోషికం, బడ్జెట్ అన్నీ పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నాయి.  

6 /6

మొత్తం మీద హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ 'కాంతార చాప్టర్ 1' తో తన నటనా ప్రయాణానికి కొత్త ఊపు తెచ్చింది. ఆమె నటన, పారితోషికం గురించి ప్రేక్షకులలో చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సినిమా విజయం ఆమెకు మరిన్ని అవకాశాలు రానున్నాయి.  

