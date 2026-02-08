English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Sai Dhanshika: షూటింగ్ స్పాట్‌లో అతనికి చుక్కలు చూపించా.!.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన హీరోయిన్ సాయి ధన్సిక ..

Sai Dhanshika: షూటింగ్ స్పాట్‌లో అతనికి చుక్కలు చూపించా.!.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన హీరోయిన్ సాయి ధన్సిక ..

Sai Dhanshika reveals kerala movie shoot incident: కేరళలో తన మూవీ షూటింగ్ లో ఉన్నామని అప్పుడు కొంత మంది అక్కడకు వచ్చి సెల్పీల పేరిట రచ్చ రచ్చ చేశారని నటి సాయి ధన్షిక చెప్పింది. అప్పుడు గొడవ జరగటంతో ఆగంతకుడికి చుక్కలు చూపించానని చెప్పింది. మొత్తంగా నటి చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
 
1 /6

ఇటీవల సెలబ్రీటీలు ఎక్కడ కన్పించిన కూడా ఫ్యాన్స్ ముసుగులో కొంత మంది అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా  హీరోయిన్లు పర్సనల్ పార్ట్ లను టచ్ చేస్తు పైశాచీక ఆనందంనుపొందుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. 

2 /6

కొంత మంది సినిమా షూటింగ్ జరిగే స్పాట్ లలో వెళ్లి మరీ మూవీ టీమ్ ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా.. ఇలాంటి చేదు అనుభవంను తమిళ భామ సాయి ధన్షిక ఎదుర్కొన్నారు. ఇటీవల తనకు ఎదురైన షాకింగ్ ఘటనను ఇంటర్వ్యూలో బైటపెట్టారు.  

3 /6

హీరోయిన్  సాయి ధన్షిక గతంలో ఒకసారి కేరళలో షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నారు. అప్పుడు జరిగిన షాకింగ్ అనుభవంను తాజాగా.. నటి బైటపెట్టారు. దీంతో ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. కొంత మంది అల్లరి మూకలు తాము షూటింగ్ చేసుకుంటున్ను స్పాట్ కు వచ్చారని, ఆ తర్వాత ఫోటోలు, సెల్పీలు అంటూ గొడవకు దిగారని చెప్పింది. అంతేకాకుండా వారు గ్యాంగ్ గా ఉన్నారని ఒకవ్యక్తి తన కేర్ టెకర్ పై దాడి చేశాడని చెప్పింది.

4 /6

దీంతో తన కోపం కంట్రోల్ చేసుకొలేక వారిపైన విరుచుకు పడ్డానని చెప్పింది. తనకు మార్షల్ఆర్ట్స్ వచ్చని, వారికి సెట్ లోనే చుక్కలు చూపించానని సాయి ధన్షిక షాకింగ్ విషయంను బైటపెట్టింది. అసలు వారు చేసిన పనికి చుక్కలు చూపించానని, దర్శకుడు, హీరో సైతం తనను కంట్రోల్ చేస్తున్న  నా కొపంను ఆపుకోలేక పోయానని అన్నారు.

5 /6

తన మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఇక్కడ ఉపయోగ పడిందని చెప్పింది. మొత్తంగా మరోసారి ఎవరి జోలికైన వెళ్లేందుకే భయపడేలా వారికి బుద్ది చెప్పానని మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత వారు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారని నటి చెప్పింది. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి. మరోవైపు సాయి ధన్షిక.. మూవీ  యోగి డా.ఫిబ్రవరి 6న రిలీజైన విషయం తెలిసిందే.  

6 /6

మరోవైపు హీరో విశాల్, సాయిధన్సికకు గతేడాది ఆగస్టు 29న విశాల్ పుట్టిన రోజు నాడు ఎంగెజ్మెంట్ జరిగింది.  కానీ నడియార్ సంఘం భవనం పూర్తి కాక పొవడం వల్ల పెళ్లిని వాయిదావేసుకున్నారు. మరీ ఈ ఏడాది అన్న వీరి పెళ్లిజరుగుతుందా అని ఫ్యాన్స్ ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సాయి ధన్సికచేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారాయి.

Actress Sai Dhanshika SaiDhanshika Tollywood Kerala movie shoot Kollywood Sai dhanshika latest news sai dhanshika vishal Sai dhanshika marriage Vishan and sai dhanshika

Next Gallery

Samsung Galaxy A57 5g: 5,000 mAh బ్యాటరీతో Samsung Galaxy A57 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!