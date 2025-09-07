Sai Pallavi In Siima Awards 2025: దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్ (SIIMA 2025) ఈ ఏడాది దుబాయ్ నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇక ఈ అవార్డుల వేడుకలో సాయిపల్లవి స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది.
లేడీ పవర్ స్టార్ సాయిపల్లవి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తన అందం, అభినయంతో ఎంతో మంది అభిమానాన్ని సంపాదించుకుంది. దుబాయ్లో జరిగిన సైమా అవార్డుల వేడుకలో.. ఎప్పటిలానే చీరకట్టుతో అభిమానుల్ని మెస్మరైజ్ చేసింది.
తమిళ చిత్రసీమలో సాయిపల్లవి నటించిన 'అమరన్' మూవీ ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది.
అమరన్ సినిమాలో కనబరిచిన అద్భుత నటనకుగానూ సాయి పల్లవి ఉత్తమ నటిగా అవార్డు అందుకుంది.
ఈ సినిమాలో సాయిపల్లవి నటనకు విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి.
అమరన్ చిత్రానికి గాను రాజ్కుమార్ పెరియసామి ఉత్తమ దర్శకుడిగా, సంగీతం అందించిన జీవీ ప్రకాశ్కుమార్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అవార్డు గెలుచుకున్నారు.
ఇక ఈ సైమా అవార్డుల వేడుకలో సాయిపల్లవి పీచ్ కలర్ పింక్ సారీలో సెంటర్ ఆఫ్ ది అట్రాక్షన్గా నిలిచింది.
తన సింపుల్ లుక్, నవ్వుతో ప్రేక్షకుల మనసు ఫిదా చేసింది సాయి పల్లవి.
సాయిపల్లవి ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో రణ్బీర్ కపూర్తో కలిసి రామాయణ్ మూవీలో నటిస్తోంది.