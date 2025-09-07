English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sai Pallavi: సైమా అవార్డ్స్‌లో సెంటర్ ఆఫ్ ది అట్రాక్షన్‌గా సాయిపల్లవి.. ఫ్యాన్స్ ఫిదా.. ట్రెండింగ్‌లో ఫొటోలు

Sai Pallavi In Siima Awards 2025: దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్ (SIIMA 2025) ఈ ఏడాది దుబాయ్ నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇక ఈ అవార్డుల వేడుకలో సాయిపల్లవి స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది.
 
1 /8

లేడీ పవర్ స్టార్ సాయిపల్లవి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తన అందం, అభినయంతో ఎంతో మంది అభిమానాన్ని సంపాదించుకుంది. దుబాయ్‌లో జరిగిన సైమా అవార్డుల వేడుకలో.. ఎప్పటిలానే చీరకట్టుతో అభిమానుల్ని మెస్మరైజ్ చేసింది.  

2 /8

తమిళ చిత్రసీమలో సాయిపల్లవి నటించిన 'అమరన్' మూవీ ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది.   

3 /8

అమరన్ సినిమాలో కనబరిచిన అద్భుత నటనకుగానూ సాయి పల్లవి ఉత్తమ నటిగా అవార్డు అందుకుంది.   

4 /8

ఈ సినిమాలో సాయిపల్లవి నటనకు విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి.  

5 /8

అమరన్ చిత్రానికి గాను రాజ్‌కుమార్ పెరియసామి ఉత్తమ దర్శకుడిగా, సంగీతం అందించిన జీవీ ప్రకాశ్‌కుమార్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా అవార్డు గెలుచుకున్నారు.    

6 /8

ఇక ఈ సైమా అవార్డుల వేడుకలో సాయిపల్లవి పీచ్ కలర్ పింక్ సారీలో సెంటర్ ఆఫ్ ది అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది.  

7 /8

తన సింపుల్ లుక్, నవ్వుతో ప్రేక్షకుల మనసు ఫిదా చేసింది సాయి పల్లవి.  

8 /8

సాయిపల్లవి ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో రణ్‌బీర్ కపూర్‌తో కలిసి రామాయణ్ మూవీలో నటిస్తోంది.   

