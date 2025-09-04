Samantha Zoy: మరో కొత్త వ్యాపారంలోకి దిగిన నటి సమంత..ఈసారి చేసే బిజినెస్ ఇదే!

Samantha Feminine Healthcare: ప్రముఖ నటి సమంత.. సినీ పరిశ్రమలోనే కాకుండా తాజాగా మరో బిజినెస్లోకి దిగింది. తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన పునాది వేసుకుంటోంది. మహిళల ఋతుస్రావం, ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించే ZOY అనే కంపెనీలో ఆమె సహ-వ్యవస్థాపకురాలు (co-founder) అయ్యారు.
ప్రముఖ నటి సమంతా రూత్ ప్రభు ప్రస్తుతం బిజినెస్ ప్రపంచంలోకి తన ప్రయాణాన్ని విస్తరిస్తున్నారు. సీక్రెట్ ఆల్కెమిస్ట్ తర్వాత, ఆమె ఇప్పుడు మహిళల రుతుక్రమం, వెల్నెస్ బ్రాండ్ అయిన ZOY కి సహ వ్యవస్థాపకురాలిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు.
ZOY వ్యవస్థాపకురాలు మహేశ్వరి మూర్తి ప్రకారం.. భారతీయ రుతుక్రమ మార్కెట్ 2030 నాటికి $1.3 బిలియన్లకు పెరుగనుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ప్లాస్టిక్, రసాయనాలతో నిండిన ఉత్పత్తులు PCOS, UTI వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. దీనిని మార్చడానికి, ZOY స్నో లోటస్ థెరపీ ప్యాడ్ వంటి వినూత్న పరిష్కారాలతో ముందుకు వస్తోంది.
"ZOYలో చేరడం అంటే కేవలం రుతుక్రమ సంరక్షణ గురించి మాత్రమే కాదు. ఇది మహిళల సమగ్ర ఆరోగ్యం గురించి పునరాలోచించడం. మహిళలు తమ శరీరాల గురించి ఆరోగ్యకరమైన, సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అలా చేయడానికి మేము విషం లేని, సమగ్ర ఉత్పత్తులను సృష్టిస్తాము" అని సమంత అన్నారు.
ZOY తో భాగస్వామ్యం వెల్నెస్ వ్యవస్థాపకతపై సమంత దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆమె వెల్నెస్ ప్రయాణం ద్వారా మహిళలు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు చేసుకునేలా సాధికారత కల్పించడం, బుద్ధిపూర్వక జీవనం, ఫిట్నెస్, విషరహిత జీవనశైలికి మద్దతు ఇవ్వడం ఆమె లక్ష్యం.
"మానసిక ఆరోగ్యంతో నా అనుభవం చాలా వ్యక్తిగతమైనది. కష్ట సమయంలో, ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యం ద్వారా నేను ఓదార్పును పొందాను. అదే నన్ను సమగ్ర ఆరోగ్యం వైపు నెట్టివేసింది. అప్పటి నుండి, ఆరోగ్యం నా జీవితంలో ప్రధానంగా ఉంది" అని సమంత అన్నారు.
"నా ఆసక్తుల ద్వారా నేను నా జ్ఞానాన్ని విస్తృతం చేసుకుంటాను. నా వ్యక్తిగత అభిరుచులలో (వ్యాపారాలు) సీక్రెట్ ఆల్కెమిస్ట్, సాకి, ఏకమ్, చెన్నై పికిల్బాల్ మొదలైనవి ఉన్నాయి. ప్రజల జీవితాల్లో అర్థవంతమైన మార్పు తెచ్చే బ్రాండ్లను ఎంచుకోవడమే నా లక్ష్యం" అని సమంత అన్నారు.