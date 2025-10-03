Samantha: ఒంటిపై పామును వేసుకున్న హీరోయిన్ సమంత.. ఫొటోలు వైరల్‌

Samantha Wears Snake Pics Goes Viral: సినిమాలకు కొంత దూరమైన సమంత ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండవుతూ ఉంటుంది. ఆమె సినిమాల కన్నా వ్యక్తిగత జీవితంపై అందరికి ఆసక్తి ఉంది. తాజాగా కొన్ని కొత్త ఫొటోలు పంచుకున్నది. ఆ ఫొటోల్లో సమంత పామును ధరించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సినీ తార సమంత నిత్యం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉంటుంది. తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా కూడా సమంతపై నెటిజన్లు ఆసక్తిగా తెలుసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమెకు సోషల్ మీడియాలో పాపులారిటీ పెరిగిపోతోంది. తాజాగా కొన్ని ఫొటోలు పంచుకోగా అవి వైరల్గా మారాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.
హీరోయిన్ సమంత మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొన్ని ఫొటోలు పంచుకుంది. ఆ ఫొటోల్లో సమంత ధరించిన ఆభరణాల గురించి ప్రత్యేక చర్చ జరుగుతోంది. సమంత ధరించిన ఆభరణంలో పాము ఉంది. వాటి ప్రత్యేకతను సమంత వివరించింది.
నీలి రంగు కటౌట్ మ్యాక్సీ దుస్తుల్లో మెరిసిన సమంత బొడ్డు కనిపించేలా ప్రత్యేకంగా కనిపించింది. సమంత తన డ్రెస్ కన్నా తాను ధరించిన ఆభరణాలు చూపిస్తూ ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది. ఆమె మెడకు ధరించిన ఆభరణంలో పాము ఉంది.
పాముతో కూడిన నెక్లెస్ను సమంత ధరించి ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తోంది. బంగారు రంగులో పాము మెరుస్తోంది. అంతేకాకుండా గాజులు, కమ్మలు కూడా పాముతో కూడిన ఆభరణాలు ఉండడం విశేషం. పాము ఆభరణాల్లో సమంత తళుక్కున మెరిసింది.
ఆ ఫొటోలను పంచుకున్న సమంత ఈ సందర్భంగా దాని కింద ఇలా రాసుకుంది. 'ఈ రోజు గుర్తుంచుకోదగ్గ సాయంత్రం. బవల్గరి ఆ ఆభరణాలను తయారుచేసిందని.. అవి మంత్రముగ్ధులను చేసేలా ఉన్నాయని సమంత తెలిపింది. ఎగ్జిబిషన్ను ముంబైలో ఏర్పాటుచేస్తున్నట్లు సమంత చెప్పింది.