Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Actress: పెళ్లి అయినా ఒకరితోనే ఎందుకు.. చాలామందితో రిలేషన్‌షిప్స్..హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్

Actress: పెళ్లి అయినా ఒకరితోనే ఎందుకు.. చాలామందితో రిలేషన్‌షిప్స్..హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్

Written ByVishnupriya
Published: Jun 01, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 02:01 PM IST

Actress:బాలీవుడ్ నటి షహానా గోస్వామి ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన వ్యక్తిగత జీవితం, ప్రేమ, వివాహం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన ఆలోచనలు చాలా మందికి భిన్నంగా ఉండొచ్చని, కానీ వాటిని దాచిపెట్టే అలవాటు తనకు లేదని ఆమె చెప్పింది.

Shahana Goswami viral comments1/5

షహానా గోస్వామి పెళ్లి వ్యాఖ్యలు

షహానా గోస్వామి ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త ఓంకార్ గోస్వామి కుమార్తె. ఆమె బాలీవుడ్‌లో పలు సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. ముఖ్యంగా రాక్ ఆన్, ఫిరాఖ్, మిడ్‌నైట్స్ చిల్డ్రన్, జ్విగాటో వంటి చిత్రాల్లో ఆమె నటనకు ప్రశంసలు లభించాయి.తన వ్యక్తిగత జీవితంపై మాట్లాడిన షహానా, చిన్నప్పటి నుంచే ఒకే వ్యక్తితో జీవితాంతం ఉండాలనే ఆలోచన తనకు లేదని చెప్పింది. ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితాన్ని తనకు నచ్చిన విధంగా జీవించే హక్కు కలిగి ఉంటాడని ఆమె అభిప్రాయపడింది. అందుకే సంబంధాల విషయంలో కూడా తాను ఎప్పుడూ నిజాయితీగా ఉంటానని తెలిపింది.

Shahana Goswami love life2/5

షహానా గోస్వామి ఇంటర్వ్యూ

ఒకప్పుడు ప్రముఖ మోడల్, నటుడు మిలింద్ సోమన్‌తో ఆమె ప్రేమలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. వారిద్దరూ చాలాకాలం కలిసి ఉన్నప్పటికీ తర్వాత విడిపోయారు. ఆ విషయంపై స్పందించిన షహానా, విడిపోవడానికి ఎలాంటి గొడవలు కారణం కాదని చెప్పింది. జీవితంలో కొత్త అనుభవాలను తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి వల్లే తాము వేర్వేరు దారులు ఎంచుకున్నామని వివరించింది.  

Shahana Goswami interview3/5

షహానా గోస్వామి లవ్ లైఫ్

మిలింద్‌పై ఇప్పటికీ తనకు గౌరవం, అభిమానం ఉన్నాయని కూడా ఆమె చెప్పింది. అయితే ఒకే వ్యక్తితో జీవితమంతా గడపడం తన స్వభావానికి సరిపోదని స్పష్టం చేసింది. తన జీవిత నిర్ణయాలను ఇతరుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా కాకుండా, తన మనసుకు నచ్చిన విధంగా తీసుకుంటానని పేర్కొంది.  

Shahana Goswami marriage comments4/5

మిలింద్ సోమన్

అలాగే తాను ఆధ్యాత్మికతను నమ్ముతానని, కానీ ఏ విషయాన్నీ గుడ్డిగా అనుసరించనని తెలిపింది. జీవితంలో సమతుల్యత ముఖ్యమని, తన లక్ష్యాలు, అభిరుచులు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ మధ్య సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతానని చెప్పింది.  

Shahana Goswami relationships5/5

మిలింద్ సోమన్ మాజీ ప్రేయసి

షహానా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీశాయి. కొందరు ఆమె నిజాయితీని ప్రశంసిస్తుండగా, మరికొందరు భిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే తన అభిప్రాయాలను నిర్భయంగా వెల్లడించినందుకు ఆమె మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు.

TAGS:
Shahana Goswami
Shahana Goswami relationships
Shahana Goswami marriage comments
Shahana Goswami interview
Shahana Goswami love life
Shahana Goswami viral comments

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రెండు విడతల్లో జమిలి ఎన్నికలు..ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఎన్నికలు ఎప్పుడంటే?
Jamili Elections50 min ago
2
hyderabad traffic restrictions tomorrow1 hr ago
3
Tamil Nadu CM Vijay1 hr ago
4
iPhone 18 Pro1 hr ago
5
Adluri Laxman Kumar1 hr ago