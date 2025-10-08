English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shilpa Shetty: రూ. 60 కోట్లు కట్టిన తర్వాతే అడుగు బయటపెట్టండి.. శిల్పాశెట్టికి బాంబే హైకోర్టు ఝలక్

Actress Shilpa Shetty: బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్‌ కుంద్రాకు బాంబే హైకోర్టు ఝలక్ ఇచ్చింది. ఓ వ్యాపారవేత్తను రూ. 60 కోట్ల మేర మోసం చేశారన్న కేసులో భార్యభర్తలిద్దరూ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే ఓ యూట్యూబ్ ఈవెంట్‌కు హాజరయ్యేందుకు ఫారెన్ వెళ్లాలని అనుమతి కోరుతూ.. శిల్పాశెట్టి పిటిషన్ వేయగా.. న్యాయస్థానం ఆ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించింది. ఒకవేళ మీరు విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటే ముందు.. రూ.60 కోట్లు చెల్లించండంటూ హైకోర్టు ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది.
బాలీవుడ్ స్టార్ నటి శిల్పా శెట్టికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఓ వ్యాపారవేత్తను మోసం చేసిన కేసు విచారణలో భాగంగా.. శిల్పాశెట్టి విదేశాలకు వెళ్లేందుకు బాంబే హైకోర్టు అనుమతి నిరాకరించింది.  

అక్టోబర్ 8వ తేదీన ఈ రోజు ఆ పిటిషన్ మీద కోర్టు విచారణ జరిగింది. శిల్పాశెట్టి తరపున లాయర్ వారు విదేశాలకు వెళ్లడానికి అనుమతి కోరారు. కానీ కోర్టు ఆ పిటిషన్ తిరస్కరించింది. ఒకవేళ విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటే 60 కోట్ల రూపాయలు కోర్టులో డిపాజిట్ చేసి వెళ్లవచ్చని న్యాయస్థానం సూచించింది.  

అసలు విషయం ఏమిటంటే.. వ్యాపారం పేరుతో శిల్పాశెట్టి, రాజ్ కుంద్రా తనను మోసం చేశారని లోటస్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ దీపక్ కోఠారి ముంబైలోని జుహూ పోలీస్ స్టేషన్‌లో  ఫిర్యాదు చేశారు. వ్యాపార విస్తరణ కోసం 2015 నుంచి 2023 మధ్య కాలంలో తాను శిల్పాశెట్టి, కుంద్రాకు చెందిన బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీకి రూ. 60.48 కోట్లు బదిలీ చేశానని చెప్పారు. కానీ ఆ డబ్బును వ్యాపారానికి ఉపయోగించకుండా వారి వ్యక్తిగత ఖర్చులకు మళ్లించారని ఆరోపించారు.  

పోలీసు వర్గాల సమాచారం ప్రకారం కోఠారికి కుంద్రాతో ఒక స్నేహితుడి ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. అప్పట్లో కుంద్రా, శిల్పా శెట్టి ఆన్‌లైన్ షాపింగ్, రిటైల్ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన బెస్ట్ డీల్ టీవీలో 87.6% వాటాలను సంయుక్తంగా కలిగి ఉన్నారు. పెట్టుబడిపై ప్రతి నెలా లాభాలను తిరిగి చెల్లిస్తామని, అలాగే అసలు మొత్తాన్ని కూడా తిరిగి ఇస్తామని రాజ్ కుంద్రా కోఠారికి హామీ ఇచ్చారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.  

అయితే, 2016లో శిల్పా శెట్టి కంపెనీకి రాజీనామా చేసింది. ఆ తర్వాత, మరో పెట్టుబడిదారుడిని మోసం చేశారనే ఆరోపణలతో కంపెనీపై దివాలా ప్రక్రియలు ప్రారంభించినట్లు కోఠారికి తెలిసిందని తెలిపారు. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈఓడబ్ల్యూ పోలీసులు శిల్పా శెట్టి, రాజ్ కుంద్రా,  మరొక వ్యక్తిపై భారతీయ శిక్షాస్మృతి (IPC)లోని సెక్షన్ 403 (ఆస్తిని అక్రమంగా వినియోగించుకోవడం), 406 ( క్రిమినల్ , నమ్మక ద్రోహం),  34 ( ఉమ్మడి ఉద్దేశం) కింద కేసు నమోదు చేశారు.  

Shilpa Shetty Raj Kundra Heroine Shilpa Shetty Actress Shilpa Shetty Shilpa shetty kundra shilpa shetty raj kundra bombay high court Shilpa Shetty Foreign Travel Cancel Shilpa Shetty Movies Shilpa Shetty 60 Crore Fraud

