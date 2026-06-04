/Actress: లైంగిక వేధింపుల కేసు అంటూ నిర్మాతను ఇరికించింది.. ఏళ్ల తర్వాత అసలు నిజం బయటపెట్టింది!

Actress Sexual Harassment Case: టీవీ నటి శిల్పా షిండే చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ఒకప్పుడు తనపై లైంగిక వేధింపులు జరిగాయని ఆరోపించిన నిర్మాత సంజయ్ కోహ్లీపై పెట్టిన కేసు నిజానికి తప్పుడు కేసు అని ఆమె తాజాగా అంగీకరించడం వివాదానికి కారణమైంది.
2016లో ప్రముఖ టీవీ షో ‘భాభీజీ ఘర్ పర్ హై’ నుంచి శిల్పా షిండే బయటకు వచ్చిన సమయంలో నిర్మాతలపై పలు ఆరోపణలు చేసింది. ముఖ్యంగా సంజయ్ కోహ్లీ తనను వేధించారని ఆమె అప్పట్లో చెప్పింది. ఈ ఆరోపణలు అప్పట్లో పెద్ద సంచలనంగా మారాయి. అయితే ఇప్పుడు ఒక పోడ్కాస్ట్లో మాట్లాడిన శిల్పా షిండే ఆ కేసు నిజం కాదని వెల్లడించింది.
ఆమె మాట్లాడుతూ, “ఆ సమయంలో నేను చాలా ఒత్తిడిలో ఉన్నాను. నాకు రావాల్సిన చెల్లింపులు నిలిచిపోయాయి. ఆ పరిస్థితుల్లోనే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. సంజయ్ కోహ్లీ పేరు చెడిపోయింది. ఇప్పుడు నిజం చెప్పాల్సిన సమయం వచ్చింది” అని పేర్కొంది.
శిల్పా వ్యాఖ్యల తర్వాత ఢిల్లీలోని పురుషుల హక్కుల కోసం పనిచేసే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ స్పందించింది. ఆమెపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ముంబై పోలీసులను కోరింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ అంశంపై భారీ చర్చ మొదలైంది. చాలామంది నెటిజన్లు తప్పుడు కేసులు పెట్టడం వల్ల నిజమైన బాధితులకు నష్టం జరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
మరోవైపు కొందరు ప్రముఖులు కూడా ఈ అంశంపై స్పందించారు. నటి హినా ఖాన్ శిల్పా చేసిన పని బాధాకరమని పేర్కొంది. అలాగే నటి పూజా బేడి కూడా ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించింది. సంజయ్ కోహ్లీ ఈ ఘటనలో నిజమైన బాధితుడని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
శిల్పా షిండే ప్రస్తుతం మళ్లీ ‘భాభీజీ ఘర్ పర్ హై’ షోలో నటిస్తోంది. గతంలో జరిగిన విభేదాలు పరిష్కారమయ్యాయని, నిర్మాతలతో తన సంబంధాలు ఇప్పుడు మెరుగుపడ్డాయని ఆమె తెలిపింది. అయితే ఈ ఒప్పుకోలు తర్వాత సోషల్ మీడియాలో కొత్త చర్చ మొదలైంది. తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తే వాటికి కూడా కఠిన చర్యలు ఉండాలా అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు చాలామంది ముందుకు తెస్తున్నారు. ముంబై పోలీసులు ఈ వ్యవహారంపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో చూడాల్సి ఉంది.