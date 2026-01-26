Star Heroine: ఆగ్రహంతో మధ్యవేలు చూపిన స్టార్ హీరోయిన్.. సమర్థిస్తున్న బాలీవుడ్ నటులు..

Star Heroine : ఇటీవల హర్యానా రాష్ట్రంలోని కర్నాల్లో జరిగిన ఒక ఈవెంట్లో ప్రముఖ నటి మౌని రాయ్కు ఎదురైన అనుభవం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఘటన ఆమెను తీవ్రంగా కలచివేసిందని..మహిళల భద్రతపై మరోసారి ప్రశ్నలు లేవనెత్తిందని చెప్పవచ్చు.
మౌని రాయ్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం..ఆ ఈవెంట్కు వచ్చిన కొంతమంది వయసైన పురుషులు ఆమెపై అనుచితంగా ప్రవర్తించారు. అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేయడం, అనవసరంగా దగ్గరికి రావడం, ఫోటోలు తీసుకునే పేరుతో నడుముపై చేయి వేయడం వంటి చర్యలు చేశారు.
ఆమె సున్నితంగా “దయచేసి చేయి తీసేయండి” అని చెప్పినా, వారు ఆపలేదని మౌని వెల్లడించారు. అంతేకాదు..స్టేజ్ ఎత్తుగా ఉండటంతో కింద నుంచి అనుచిత కోణాల్లో వీడియోలు కూడా రికార్డ్ చేశారని ఆమె తెలిపింది. వాటిని ఆపమని చెప్పిన వ్యక్తిని వారు మాటలతో దూషించారని కూడా మౌని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాసింది.
ఈ ఘటన తర్వాత స్టేజ్పై ఉన్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఆ వీడియోలో వెండి రంగు డ్రెస్లో ఉన్న మౌని రాయ్ ప్రదర్శన ముగిసిన వెంటనే ఆగ్రహంతో స్టేజ్ను వదిలి వెళ్లడం కనిపిస్తుంది. వెళ్లే ముందు ఆమె మధ్యవేలు.. చూపించిన దృశ్యం చాలా మందిని షాక్కు గురిచేసింది. అయితే..మరోవైపు ప్రేక్షకుల వైపు ఆమె ఫ్లయింగ్ కిస్సులు ఇస్తూ.. వెళ్లడం కూడా వీడియోలో ఉంది.
ఈ వీడియో వైరల్ అయిన తర్వాత పలువురు సినీ ప్రముఖులు మౌని రాయ్కు మద్దతుగా నిలిచారు. నటి భూమి పెడ్నేకర్ “వెల్ డన్” అంటూ చప్పట్ల ఎమోజీతో స్పందిస్తున్నారు. అలాగే ఆయుష్మాన్ ఖురానా భార్య తహీరా కశ్యప్ కూడా “యెస్” అంటూ చప్పట్ల ఎమోజీతో మౌని చర్యకు మద్దతు తెలిపారు.
ఈ ఘటనపై స్పందించిన మౌని రాయ్, తాను భారతదేశాన్ని, ఇక్కడి ప్రజలను ప్రేమిస్తానని చెప్పారు. కానీ కొందరిలో కనిపించే అధికారం భావం..మహిళలపై గౌరవం లేకపోవడం బాధాకరమని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇంతకుముందు తాను ఎదుర్కొన్న కొన్ని అనుభవాలను బయటకు చెప్పలేదని..కానీ ఈ సంఘటన మాత్రం తనను మాటలేనివారిగా చేసిందని మౌని అన్నారు.