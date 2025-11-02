Actress Sneha Net Worth In Rupees: నటి స్నేహ అంటే తెలుగు సినీ ప్రియులకు పరిచయం అవసరం లేని పేరు. 'తొలివలపు' సినిమాతో తెలుగు తెరపై హీరోయిన్గా అరంగేట్రం చేసిన ఈ నటి.. ఆ తర్వాత నాగార్జున, వెంకటేష్, శ్రీకాంత్ వంటి స్టార్ హీరోలతో అనేక బ్లాక్బస్టర్ హిట్ చిత్రాలలో నటించింది. తక్కువ సమయంలోనే మంచి పేరు సంపాదించుకుంది.
నటి స్నేహ అంటే తెలుగు సినీ ప్రియులకు పరిచయం అవసరం లేని పేరు. 'తొలివలపు' సినిమాతో తెలుగు తెరపై హీరోయిన్గా అరంగేట్రం చేసిన ఈ నటి.. ఆ తర్వాత నాగార్జున, వెంకటేష్, శ్రీకాంత్ వంటి స్టార్ హీరోలతో అనేక బ్లాక్బస్టర్ హిట్ చిత్రాలలో నటించింది. తక్కువ సమయంలోనే మంచి పేరు సంపాదించుకుంది.
తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ చిత్రాల్లో నటించి ప్రజలకు దగ్గరగా ఉన్న స్నేహ, తన అందం, నటనతో పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ఇమేజ్ సంపాదించుకుంది. తమిళ హీరో ప్రసన్న కుమార్ ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. స్నేహకు ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు ఉన్నారు.
ఆమె టాలీవుడ్లోకి తిరిగి ఎంట్రీ ఇచ్చిన స్నేహ.. వదిన, అక్క పాత్రలను పోషించింది. ఆమె రామ్ చరణ్ తో కలిసి 'వినయ విధేయ రామ' చిత్రంలో నటించింది. ఆ తర్వాత తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అనేక ముఖ్యమైన పాత్రలను పోషించింది. ఇటీవల విజయ్ తో కలిసి నటించిన 'GOAT' చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది.
కొంతకాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న స్నేహ ప్రస్తుతం చీరల వ్యాపారంలో బిజీగా ఉంది. చెన్నైలో స్నేహాలయం అనే షాపింగ్ మాల్ ను ఆమె ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. నివేదికల ప్రకారం స్నేహ ఆస్తుల విలువ రూ.45 కోట్ల వరకు ఉంటుంది.
స్నేహ నటించడం మొదలుపెట్టి 25 సంవత్సరాలు అయింది. ఆమె ఒక్కో సినిమాకు కోటి రూపాయలు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం స్నేహ చీరల్లో అందమైన ఫోటోషూట్లతో నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా ఆమె పట్టు చీరలో బొమ్మలా కనిపిస్తోంది.