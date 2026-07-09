Sonali Bendre:ఒకప్పుడు బాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగొందిన నటి సోనాలి బింద్రే తాజాగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. బాలీవుడ్తో పోలిస్తే టాలీవుడ్లో పని చేసే విధానం ఎంతో క్రమశిక్షణతో, ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉంటుందని ఆమె ప్రశంసించారు.
సోనాలి బింద్రే తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఎంతో సుపరిచితమైన నటి. ఆమె మురారి, ఇంద్ర, మన్మథుడు, శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ వంటి విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. తక్కువ సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ, తన నటనతో ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో పనిచేసిన అనుభవాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. టాలీవుడ్లో షూటింగ్లు ముందే సిద్ధం చేసిన ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతాయని, సమయానికి పనులు పూర్తవుతాయని చెప్పారు. నిర్మాతలు, దర్శకులు, నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు అందరూ ఎంతో ప్రొఫెషనల్గా వ్యవహరిస్తారని ఆమె తెలిపారు.అలాగే తెలుగు సినిమా సెట్స్లో అందరూ కుటుంబ సభ్యుల్లా కలిసిమెలిసి ఉండటం తనకు ఎంతో నచ్చిందని చెప్పారు. ఒక నటిగా తన సమయాన్ని గౌరవించిన విధానం ఎప్పటికీ మరచిపోలేనిదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
కథల ఎంపిక విషయంలో కూడా టాలీవుడ్ ప్రత్యేకత చూపిస్తుందని సోనాలి అభిప్రాయపడ్డారు. గతంలో బాలీవుడ్లో చాలా సినిమాల్లో హీరోయిన్ పాత్రలు ఎక్కువగా గ్లామర్కే పరిమితమయ్యేవని, కానీ తెలుగు సినిమాల్లో నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలు చేసే అవకాశం లభించిందని చెప్పారు. అందుకే తన తెలుగు సినిమాలను ఇప్పటికీ అభిమానులు గుర్తుంచుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.
వ్యక్తిగత జీవితంలో సోనాలి బింద్రే ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు. స్టేజ్-4 క్యాన్సర్తో పోరాడి విజయవంతంగా కోలుకున్న ఆమె, కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నారు. అమెరికాలో చికిత్స తీసుకుని ఆరోగ్యంగా తిరిగి వచ్చారు. ఆ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు ఇచ్చిన మద్దతు తనకు ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
ప్రస్తుతం సోనాలి వెబ్ సిరీస్లు, కథకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రల్లో నటిస్తూ తన రెండో ఇన్నింగ్స్ను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు. మంచి కథ, బలమైన పాత్ర లభిస్తే మరోసారి తెలుగు సినిమాల్లో నటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కూడా ఆమె సంకేతాలు ఇచ్చారు. టాలీవుడ్పై ఆమె చేసిన ప్రశంసలు ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.