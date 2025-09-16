Sonarika Bhadoria: తల్లి కాబోతున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్.. భర్తతో కలిసి బేబీ బంప్ ఫొటోలు.. వైరల్..!

Actress Sonarika Bhadoria: టీవీ నుంచి సినిమాల వరకు ప్రేక్షకుల్లో తనదైన ముద్ర వేసుకుంది నటి సోనారికా భడోరియా. హిందీ సీరియల్లో పార్వతీ పాత్రతో ఓ వెలుగు వెలిగిన సోనారికా.. ఇప్పుడు తల్లిగా తన కొత్త ప్రయాణం మొదలు పెట్టబోతున్నారు. ఈ గుడ్న్యూస్ని తన బేబీ బంప్ ఫొటోలతో పంచుకుంది సోనారికా.
2011లో ‘తుమ్ దేనా సాత్ మేరా’ సీరియల్తో స్మాల్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది సోనారికా. ‘దేవోన్ కే దేవ్ మహాదేవ్’ సీరియల్లోని పార్వతీ పాత్ర.. సోనారికాకు అసలైన స్టార్డమ్ తీసుకొచ్చింది.
సీరియల్ తర్వాత సోనారికాను అభిమానులు నిజంగానే పార్వతీ దేవిగా గుర్తు పెట్టుకున్నారు. అలాగే జాదూగాడు సినిమాతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది సోనారికా భడోరియా.
ఆ తర్వాత స్పీడున్నోడు సినిమాలో బెల్లంకొండ సరసన.. ఈడో రకం ఆడో రకం సినిమాల్లో మంచు విష్ణు సరసన గ్లామర్ రోల్స్ చేసింది.
ఇక 2024లో వ్యాపారవేత్త వికాస్ పరాశర్ని సోనారిక పెళ్లి చేసుకుంది. చాలా కాలం ప్రేమించుకున్న ఈ జంట.. కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో సింపుల్గా మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు.
పెళ్లి తర్వాత నటనకు కాస్త బ్రేక్ ఇచ్చిన సోనారికా.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. తన ఫ్యాన్స్తో ఎప్పటికప్పుడూ పర్సనల్ లైఫ్ అప్డేట్స్నూ షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది.
తాజాగా తమ కుటుంబంలోకి కొత్త అతిథి రాబోతున్నాడని.. తాను అమ్మ కాబోతున్నానంటూ సోనారికా తన బేబీ బంప్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.
దీంతో ఈ ఫొటోలు చూసిన సోనారికా భడోరియా ఫ్యాన్స్, ఫ్రెండ్స్ కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.