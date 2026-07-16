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Star Heroine: పెళ్లి కాకముందే కలిసి ఉన్నాం.. మా అమ్మను చాలా టార్చర్ చేశారు.. స్టార్ట్ తెలుగు నటి!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 16, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:50 AM IST

Star Heroine:టాలీవుడ్ నటి సోనియా సింగ్ తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన భాగస్వామి పవన్ సిద్దుతో కలిసి జీవించిన రోజుల గురించి, ఆ సమయంలో ఎదుర్కొన్న విమర్శల గురించి మాట్లాడారు. తమ నిర్ణయాన్ని చాలా మంది తప్పుగా అర్థం చేసుకుని కుటుంబాన్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టారని ఆమె చెప్పారు.

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సోనియా సింగ్

ఈమధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాపులర్ నటి సోనియా మాట్లాడుతూ, పెళ్లి కాకముందే కలిసి ఉంటున్నామని తెలిసిన తర్వాత కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా తన తల్లికి ఫోన్ చేసి ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగారని చెప్పారు. ఆ మాటల వల్ల తన తల్లి తీవ్రంగా ఆందోళన చెందేదని వెల్లడించారు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో తమ ఇద్దరి మధ్య ఏదైనా సమస్య వస్తే సమాజం ఎలా చూస్తుందో అనే భయం ఆమె తల్లిని ఎక్కువగా బాధించేదని చెప్పారు.  

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సోనియా సింగ్ లైవ్ ఇన్ రిలేషన్

సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరి ఆలోచనలను మార్చడం చాలా కష్టమని సోనియా అభిప్రాయపడ్డారు. ఇతరుల జీవితాలపై తీర్పులు చెప్పడం కంటే వారి నిర్ణయాలను గౌరవించడం నేర్చుకోవాలని ఆమె సూచించారు. సమాజం నుంచి వచ్చే విమర్శలే చాలాసార్లు కుటుంబాల్లో ఒత్తిడిని పెంచుతాయని చెప్పారు.  

Sonia Singh Siddu3/5

సోనియా సింగ్ సిద్దు

పవన్ సిద్దుతో ఉన్నప్పుడు తాను చాలా సరదాగా ఉంటానని, తన నిజమైన స్వభావం బయటపడుతుందని సోనియా అన్నారు. తాను ఏ విషయాన్నైనా దాచకుండా చెప్పే వ్యక్తినని, అందుకే కొన్నిసార్లు ట్రోలింగ్ కూడా ఎదుర్కొన్నానని తెలిపారు. అయితే ఆ విమర్శలను పెద్దగా పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగానని చెప్పారు.  

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సోనియా సింగ్ ట్రోల్స్

తన సినీ ప్రయాణం గురించి కూడా సోనియా ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. బుల్లితెరపై సీరియల్స్ చేస్తే సినిమాల్లో అవకాశాలు రావని చాలామంది భావిస్తారని చెప్పారు. కానీ తన విషయంలో ఆ అభిప్రాయం తప్పని నిరూపితమైందన్నారు. ఒక సీరియల్ సమయంలో తీసుకున్న సాధారణ ఫొటోను చూసిన దర్శకుడు తనను పిలిచి ఆడిషన్ నిర్వహించారని, తర్వాత ఆ పాత్రకు ఎంపిక చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు.  

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సోనియా సింగ్ వ్యాఖ్యలు

ఆ అవకాశం తర్వాత సినిమాల్లో నటించే అవకాశం వచ్చిందని, కొంతకాలం సీరియల్స్‌కు విరామం ఇచ్చానని చెప్పారు. అవకాశాలు ఎప్పుడు, ఎలా వస్తాయో ఎవరూ ఊహించలేరని ఆమె అన్నారు. ప్రస్తుతం సోనియా సింగ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వ్యక్తిగత జీవితం, సమాజం తీర్పులు, కెరీర్‌లో ఎదురైన సవాళ్ల గురించి ఆమె చెప్పిన మాటలు పలువురి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. అభిమానులు కూడా ఆమె నిజాయితీగా తన అనుభవాలను పంచుకోవడాన్ని అభినందిస్తున్నారు.

TAGS:
Sonia Singh
Sonia Singh live in relationship
Sonia Singh interview
Sonia Singh Siddu
Sonia Singh trolls
Tollywood actress Sonia Singh

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