Sreeleela: అతని కోసం ఎదురు చూస్తూ శ్రీలీల.. విరహ వేదనతో..!

Sreeleela Love Images
వరుస సినిమాలు చేస్తూ ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. దూసుకుపోతుంది శ్రీలీల.హిట్లు.. ప్లాపులతో సంబంధం లేకుండా ఈ హీరోయిన్ కి ఆఫర్లు వస్తూనే ఉన్నాయి.. ఈ క్రమంలో సినిమాలతోనే కాకుండా సోషల్ మీడియా ఫోటోల.. ద్వారా కూడా ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఈ హీరోయిన్..
రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వ పర్యవేక్షణలో.. వచ్చిన పెళ్లి సందడి చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులను తెగ అలరించిన హీరోయిన్ శ్రీ లీల..
ఆ తర్వాత రవితేజ ధమాకా చిత్రంతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసి..వరుస సినిమా అవకాశాలు అందుకుంది. హిట్లు.. ప్లాపులతో.. సంబంధం లేకుండా ఇప్పటికి కూడా సంవత్సరానికి ఏకంగా.. రెండు మూడు సినిమాలు చేస్తోంది.
ఇక మరోపక్క ఈ హీరోయిన్ డాక్టర్.. చదువు.. చదువుతున్న సంగతి కూడా తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సినిమాలతో పాటు తన సోషల్ మీడియా ఫోటోలు.. ద్వారా ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది.
తాజాగా శ్రీ లీల సోషల్ మీడియాలో కృష్ణాష్టమి రోజు షేర్ చేసిన ఫోటోలు అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ ఫోటోలలో శ్రీ లీల.. కృష్ణడి కోసం విరహవేదనతో ఎదురుచూస్తున్న.. రాధా లాగా కనిపించింది.
ఇక ఈ మధ్యనే శ్రీ లీల జూనియర్ సినిమాలో కనిపించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం కొన్ని తమిళ, హిందీ సినిమాల్లో కూడా బిజీగా ఉంది.