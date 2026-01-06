English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sreemukhi: 32 ఏళ్ళ వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన శ్రీముఖి.. వరుడెవరంటే..!

Sreemukhi Marriage : పటాస్ షోతో బుల్లితెర నుంచి వెండితెరపైకి అడుగుపెట్టిన శ్రీముఖి.. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో నటించింది. అయితే పెద్ద తెరపై వచ్చిన అవకాశాల కంటే..చిన్న తెరే ఆమెకు నిజమైన స్టార్‌డమ్‌ను తీసుకొచ్చింది. తన చలాకీతనం.. ప్రేక్షకులతో వెంటనే కనెక్ట్ అయ్యే శైలితో.. శ్రీముఖి బుల్లితెరపై అతి తక్కువ కాలంలోనే టాప్ యాంకర్‌గా మారింది. ఈ సమయంలోనే ఆమె పెళ్లి చేసుకోబోతుందనే వార్తలు ఇండస్ట్రీలోతో పాటు సోషల్ మీడియాలో కూడా హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.
తెలుగు బుల్లితెరపై టాప్ యాంకర్‌గా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న శ్రీముఖి గురించి తాజాగా ఆసక్తికరమైన గాసిప్స్ వినిపిస్తున్నాయి. సుమ కనకాల.. తర్వాత ఆ స్థాయి స్టార్‌డమ్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న యాంకర్‌గా శ్రీముఖి.. పేరు చెప్పుకుంటారు. ముఖ్యంగా స్టార్ మా ఛానెల్‌లో ప్రసారమవుతున్న షోలతో.. ఆమె ఎక్కువ పాపులర్ అయింది.

ప్రస్తుతం శ్రీముఖి ఎక్కువగా బుల్లితెరపైనే ఫోకస్ పెట్టింది. ఆదివారం విత్ స్టార్ మా పరివారం, కిరాక్ బాయ్స్ ఖిలాడీ గర్ల్స్ లాంటి షోలను ఎంతో చలాకీతనంతో హోస్ట్ చేస్తూ ప్రేక్షకులను.. అలరిస్తోంది. ఇప్పటికే మూడు పదుల వయసు.. దాటిన శ్రీముఖి పెళ్లి ఎప్పుడు అన్న చర్చ సోషల్ మీడియాలో చాలాకాలంగా సాగుతూనే ఉంది. తాజాగా సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రసారమైన ‘ఆదివారం విత్ స్టార్ మా పరివారం’ ప్రత్యేక ఎపిసోడ్‌లో ఓ ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. ఈ షోకు శ్రీముఖి నాయనమ్మ కూడా హాజరై మనవరాలిపై ప్రేమను చూపించారు.  

అదే సమయంలో సీరియల్స్ గురించి మాట్లాడుతూ నాయనమ్మ ‘గుండె నిండా గుడిగంటలు’ తనకు బాగా ఇష్టమని చెప్పింది. అందులో హీరో బాలు తనకు చాలా నచ్చుతాడని చెప్పగానే స్టూడియోలో నవ్వులు చిందాయి. అప్పుడే శ్రీముఖి సరదాగా “అయితే నేను బాలుని పెళ్లి చేసుకోవచ్చా?” అని అడగగా, నాయనమ్మ “చేసుకో” అని గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు సమాధానం ఇవ్వడంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు.

ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ మొదలైంది. బాలు పాత్రలో నటిస్తున్న విష్ణుకాంత్పై శ్రీముఖి.. గతంలో కూడా అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఓ షోలో అతనికి మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ చేయడం..మరో ఈవెంట్‌లో విష్ణుకాంత్ తన చేతితో నేసిన చీరను శ్రీముఖికి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం వంటి సంఘటనలు అప్పట్లో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి.

ఇప్పుడీ నాయనమ్మ కామెంట్స్‌తో మళ్లీ గాసిప్స్ మొదలయ్యాయి. నిజంగా శ్రీముఖి.. విష్ణుకాంత్ మధ్య ఏదైనా ఉందా? త్వరలో వీళ్లు పెళ్లి చేసుకొనున్నారా..? లేక ఇది షోలో భాగంగా చేసిన సరదా సంభాషణలేనా? అన్న సందేహాలు అభిమానుల్లో మొదలయ్యాయి. మరి ఈ విషయంపై శ్రీముఖి క్లారిటీ ఇస్తుందా? లేదా ఇది కేవలం స్క్రిప్టెడ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంటేనా? అన్నది తెలియాలంటే మరి కొద్దిరోజులు వేచి చూడాలి.

