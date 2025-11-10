Heroine: పెళ్లికి ముందే ప్రెగ్నెంట్ అయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. మొత్తం ఆ నిర్మాత వల్లే..!

Star Heroine: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్ అవ్వాలి అంటే.. ఎన్నో దాటుకుని రావాలి. ఎంతో టాలెంట్ ఉన్నా కానీ.. సినిమా ఆఫర్లు తెచ్చుకోవడం కష్టమే. ఆఫర్లు వచ్చిన తర్వాత కూడా సినిమాలన్నీ విజయం సాధిస్తేనే.. ఆ హీరోయిన్ స్టార్ స్టేటస్ అందుకోగలదు.. ఇలాంటి ఎన్నో పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ వచ్చింది ఒక హీరోయిన్..
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్గా కొద్ది సంవత్సరాల పాటు దూసుకుపోవాలి అంటే.. అది సులభమైన పని కాదు. కానీ అలాంటి పనిని చేసి చూపించింది హీరోయిన్ శ్రీదేవి.. ఆ తరువాత ఈమె బాలీవుడ్ లో కూడా ఎంతో పాపులర్ అయింది.
శ్రీదేవి అంటే అప్పట్లో హీరోలకు దీటుగా డిమాండ్ ఉండేది. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మొదటి గ్లామరస్ హీరోయిన్ ఎవరు అంటే శ్రీదేవి పేరే వినిపిస్తుంది.. అంతలా తనకంటూ ప్రత్యేకత సాధించుకుంది.
అయితే సినిమాల పరంగానే కాకుండా నిజజీవితం వల్ల కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ వచ్చింది శ్రీదేవి. ముఖ్యంగా.. శ్రీదేవి పెళ్లి వ్యవహారం అప్పట్లో పెద్ద దుమారమే రేపింది.
శ్రీదేవి బోనీ కపూర్ ని పెళ్లి చేసుకోవడం కన్నా ముందే తను ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం .. అప్పట్లో బాలీవుడ్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయింది. ఇక బోనీ కపూర్ ని పెళ్లి చేసుకునేటప్పటికి శ్రీదేవి కడుపులో జాహ్నవి కపూర్ ఉంది.
అప్పటికే బాలీవుడ్ లో బోనీకపూర్ పెద్ద నిర్మాత అన్నది తెలిసిన విషయమే. అంతేకాకుండా బోనీ కపూర్ .. శ్రీదేవిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇక వీళ్లు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత జాన్వి కపూర్ ఆ తరువాత ఖుషి కపూర్ జన్మించింది.