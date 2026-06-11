/Sukanya Veerappan case: 30 ఏళ్ల పోరాటం.. వీరప్పన్ కేసులో నటి సుకన్యకు భారీ ఊరట!

Sukanya Veerappan case:దాదాపు 30 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న వీరప్పన్ ఇంటర్వ్యూ పరువు నష్టం కేసులో సీనియర్ నటి సుకన్యకు భారీ ఊరట లభించింది. దిగువ కోర్టు ఇచ్చిన రూ.10.01 లక్షల పరిహారం తీర్పును మద్రాస్ హైకోర్టు సమర్థిస్తూ కీలక నిర్ణయం వెలువరించింది. మీడియా సంస్థల బాధ్యతలపై కూడా కోర్టు ముఖ్యమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది.
సీనియర్ నటి సుకన్యకు దాదాపు 30 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఒక న్యాయ పోరాటంలో చివరకు పెద్ద ఊరట లభించింది. వీరప్పన్ ఇంటర్వ్యూకు సంబంధించిన పరువు నష్టం కేసులో మద్రాస్ హైకోర్టు తాజాగా కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. గతంలో దిగువ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థిస్తూ సుకన్యకు అనుకూలంగా నిర్ణయం వెల్లడించింది.
ఈ వివాదం 1996లో ప్రారంభమైంది. ఆ సమయంలో ఒక టెలివిజన్ కార్యక్రమంలో అడవి దొంగ వీరప్పన్ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ప్రసారమైంది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో తన వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసేలా వ్యాఖ్యలు ప్రసారం చేశారని సుకన్య ఆరోపించారు. దీంతో ఆమె కోర్టును ఆశ్రయించి పరువు నష్టం కేసు దాఖలు చేశారు. ఈ కేసును విచారించిన ట్రయల్ కోర్టు 2015లో సుకన్యకు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది. ఆమెకు రూ.10.01 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించింది. అయితే ఆ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ టెలివిజన్ సంస్థ హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేసింది.
తాజాగా ఈ కేసును పరిశీలించిన మద్రాస్ హైకోర్టు ట్రయల్ కోర్టు తీర్పును సమర్థించింది. ప్రసార మాధ్యమాలకు కంటెంట్ను ప్రసారం చేసే ముందు దాన్ని పూర్తిగా పరిశీలించే బాధ్యత ఉంటుందని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఎలాంటి సమాచారం అయినా ప్రజలకు చేరే ముందు దాని ప్రభావాన్ని అంచనా వేయాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది.
అలాగే ఇంటర్వ్యూను ప్రసారం చేసే సంస్థకు సంపాదకీయ నియంత్రణ ఉంటుందని, అభ్యంతరకరంగా లేదా పరువు నష్టం కలిగించే అంశాలను తొలగించే అవకాశం కూడా ఉంటుందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. అలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోలేరని సూచించింది.
ఈ తీర్పుతో సుకన్యకు దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న న్యాయపోరాటంలో గణనీయమైన విజయంగా భావిస్తున్నారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత వచ్చిన ఈ నిర్ణయం మీడియా సంస్థల బాధ్యతలపై మరోసారి చర్చకు దారి తీసింది.
సినీ అభిమానులు కూడా ఈ కేసుపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. చాలా కాలంగా కొనసాగిన ఈ వివాదానికి హైకోర్టు తీర్పుతో ఒక కీలక ముగింపు లభించినట్టైంది. మీడియా రంగానికి, ప్రజాప్రతినిధులకు మరియు ప్రముఖులకు ఈ తీర్పు ఒక ముఖ్యమైన సందేశంగా నిలవనుంది.