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Swasika Peddi: రామ్‌చరణ్ 'పెద్ది' సినిమాని రిజెక్ట్ చేసిన మలయాళీ బ్యూటీ.."నేను చేయను" అని చెప్పిందట!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 03, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:40 AM IST

Swasika Rejected Peddi: మెగా ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా రిలీజ్ దగ్గర పడింది. నేటి సాయంత్రం ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రదర్శించనున్నారు. మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌ చరణ్, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. అయితే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ఓ షాకింగ్ న్యూస్ బయటపెట్టింది ఓ మలయాళ హీరోయిన్. 'పెద్ది' సినిమాలో నటించే ఛాన్స్‌ను వదులుకున్నట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.

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'పెద్ది' సినిమాను రిజెక్ట్ చేసిన నటి..

ఎంతో మంది నటీనటులు తమకు చిన్న ఛాన్స్ వచ్చినా తనదైన గుర్తింపు తెచ్చుకువాలని కృషి చేస్తుంటారు. కానీ, ఈ బ్యూటీ ఏకంగా రామ్‌చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' సినిమాలో నటించే ఛాన్స్ వదులుకుందట. అయింతే అందుకు ఓ పెద్ద కారణం ఉందని ఆమె చెబుతోంది. ఇంతకీ ఆ ముద్దుగుమ్మ ఎవరో తెలుసా?

Swasika Rejected Peddi2/7

'పెద్ది' సినిమాను రిజెక్ట్ చేసిన నటి..

మలయాళ, తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీల్లో సక్సెస్‌ఫుల్ నటిగా కొనసాగుతున్న హీరోయిన్ శ్వాసిక.. అందంతో పాటు నేచురల్‌గా పలికించే హావభావాలతో ఆమె ఎంతో ఫేమస్ అయ్యింది. అదే విధంగా తన అందాలతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది ఈ ముద్దుగుమ్మ.

Swasika Rejected Peddi3/7

'పెద్ది' సినిమాను రిజెక్ట్ చేసిన నటి..

తాజాగా 'పెద్ది' సినిమాలో నటించే అవకాశాన్ని తిరస్కరించిందట. అయితే ఆమెను చిత్రబృందం సంప్రదించింది హీరోయిన్ పాత్ర కోసం కాదు. హీరో రామ్‌చరణ్ తల్లి పాత్ర కోసం ఆమె దగ్గరకి వెళ్లారట.

Swasika Rejected Peddi4/7

'పెద్ది' సినిమాను రిజెక్ట్ చేసిన నటి..

'పెద్ది' సినిమాలో నటించే ఛాన్స్ అంటే నటి శ్వాసిక ఎంతో సంతోషించిదట. చిన్న పాత్ర అయినా పర్లేదు చేసేందుకు వెనుకాడను అని చెప్పిందట. అయితే ఈ సినిమాలో రామ్‌చరణ్ తల్లి పాత్రలో నటించాలని చిత్రబృందం చెప్పేసరికి ఆ అవకాశాన్ని వద్దని అనుకున్నారట.

Swasika Rejected Peddi5/7

'పెద్ది' సినిమాను రిజెక్ట్ చేసిన నటి..

34 ఏళ్ల వయసులో తల్లి పాత్రలు చేయడం ఇష్టం లేదని ఆమె ఈ సినిమాలో నటించే అవకాశాన్ని తిరస్కరించింద. తమిళ మూవీ 'లబ్బర్ పందు'లో హీరోయిన్‌ తల్లిగా నటించిన కారణంగా ఆమెకు ఇప్పటికీ తల్లి రోల్స్ వస్తున్నాయని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. దీంతో తల్లి పాత్రలను రిజెక్ట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పింది. 

Swasika Rejected Peddi6/7

'పెద్ది' సినిమాను రిజెక్ట్ చేసిన నటి..

ఈ క్రమంలో 'పెద్ది' సినిమాలో హీరో తల్లి పాత్ర నటించే అవకాశం వచ్చినా.. తనకు రామ్‌చరణ్ కు తల్లిగా నటించాలని ఇష్టం లేదంటూ ఆమె చెప్పింది. ఇందుకు సంబంధించిన న్యూస్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

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'పెద్ది' సినిమాను రిజెక్ట్ చేసిన నటి..

అయితే ఈ ముద్దుగుమ్మ తెలుగులో 'తమ్ముడు' (నితిన్ సినిమా)లో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పించింది.

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