Tabu Buys An Expensive Building: అటు దక్షిణాదితో పాటు ఇటు బాలీవుడ్ సినిమాలతోనూ తన నటన గురించి నిరూపించుకున్న హీరోయిన్ టబు.. ఇప్పటికీ యంగ్ హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తుంది. మూడు దశాబ్దాలుగా ఇండస్ట్రీలో రాణిస్తున్న ఈ నటి.. కేవలం తన నటనతోనే కాకుండా తన లైఫ్స్టైల్తోనూ ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది. తాజాగా ఈ హీరోయిన్ ముంబైలో ఓ విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్ను భారీ రేటు పెట్టి కొనుగోలు చేసింది.
సినిమా స్టార్స్ తమ సంపాదనను రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టడం ఇప్పుడు ఒక ట్రెండ్గా మారింది. కేవలం హీరోలే కాకుండా స్టార్ హీరోయిన్లు కూడా లగ్జరీ విల్లాలు, ఫ్లాట్లను కొనుగోలు చేస్తూ తమ ఫ్యూచర్ కోసం ఆస్తులను కూడబెడుతున్నారు. తాజాగా సీనియర్ నటి టబు సైతం ముంబైలో ఒక ఖరీదైన ఇల్లు కొనుగోలు చేసి వార్తల్లో నిలిచింది.
ముంబైలోని వెర్సోవా ప్రాంతంలో సముద్ర తీరానికి అతి సమీపంలో ఉన్న ఒక అపార్ట్మెంట్ను టబు దాదాపు 10 కోట్ల 40 లక్షల రూపాయల భారీ వ్యయంతో కొనుగోలు చేసింది. ఈ లగ్జరీ ఫ్లాట్ దాదాపు 2,153 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది. దీనితో పాటు 127 చదరపు అడుగుల అందమైన బాల్కనీ కూడా ఉంది.
అయితే ఈ విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్ కోసం టబు కేవలం రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కిందనే 60 లక్షల రూపాయల వరకు ఖర్చు చేయడం విశేషం. మొత్తం 24 అంతస్తులు కలిగిన రెండు భారీ టవర్లతో కూడిన ఈ వెంచర్లో జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్ వంటి అత్యాధునిక వసతులు ఉన్నాయి.
ముంబై నగరం మొత్తం అందంగా కనిపించేలా ఉండే ఈ ఫ్లాట్తో పాటు రెండు కార్లకు సరిపడా పార్కింగ్ స్థలం కూడా టబుకు దక్కింది. ఇప్పటికే ముంబై, హైదరాబాద్ నగరాల్లో సొంత ఇళ్లు ఉన్న టబుకు.. వెర్సోవాలోని ఈ కొత్త ఫ్లాట్ మూడవ ఆస్తి కావడం విశేషం.
ఇక సినిమాల పరంగా చూస్తే టబు ఇప్పటికీ వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఆమె నటించిన తాజా హిందీ చిత్రం ‘బూత్ బంగ్లా’ ఇటీవలే విడుదలై ప్రేక్షకులను అలరించింది. ప్రస్తుతం విజయ్ సేతుపతి కథానాయకుడిగా పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘స్లమ్ డాగ్ 33 టెంపుల్ రోడ్’ అనే సినిమాలో టబు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.