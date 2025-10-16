English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Star Heroine: మాజీ ముఖ్యమంత్రి మనవడితో రిలేషన్‌ షిప్ బయటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్..

Star Heroine: మాజీ ముఖ్యమంత్రి మనవడితో రిలేషన్‌ షిప్ బయటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్..

Tara Sutaria: సినీ ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ ప్రేమ, పెళ్లి..రిలేషన్‌షిప్ వార్తలు అభిమానులను ఉత్సాహపరుస్తుంటాయి. తాజాగా అందాల నటి తారా సుతారియా గురించి వస్తున్న వార్తలు కూడా అదే తరహాలో ఉన్నాయి. ఆమె మాజీ ముఖ్యమంత్రి సుశీల్‌కుమార్ షిండే మనవడు వీర్ పహారియాతో సీరియస్ రిలేషన్‌లో ఉందని.. వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
 
తాజాగా జరిగిన మణీష్ మల్హోత్రా దీపావళి పార్టీకి తారా సుతారియా.. వీర్ పహారియా ఇద్దరూ కలిసి హాజరయ్యారు. ఆ తర్వాత తారా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వీర్‌తో తీసుకున్న ఫోటోలను షేర్ చేసింది. “Yesterday with my crackers” అని క్యాప్షన్ ఇచ్చి ఆమె ఆ ఫోటోలను పోస్ట్ చేయగా.. అభిమానులు వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీపై మంత్రముగ్ధులయ్యారు.

వీరిద్దరూ ఒకరినొకరు హత్తుకున్న ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా.. హీరోయిన్ ఇలాగ వీరిద్దరి రిలేషన్షిప్ బయటపెట్టింది అని.. కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. వీర్ పహారియా సుశీల్‌కుమార్ షిండే మనవడు కాగా.. ఇటీవల స్కై ఫోర్స్.. అనే సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో నటుడిగా పరిచయమయ్యాడు.  

ఇటీవల తారా తన సోషల్ మీడియాలో గాయకుడు ఏపీ ఢిల్లన్‌తో ఫోటో పోస్ట్ చేసింది. దానికి వీర్ పహారియా “Mine” అని కామెంట్ చేయడంతో వారి రిలేషన్ బహిరంగంగా మారింది. దీనికి తారా కూడా “Majha” అని రిప్లై ఇచ్చింది..దీంతో నెటిజన్లు వీరిద్దరూ తమ ప్రేమను బహిరంగంగా ప్రకటించినట్లే భావించారు.  

తారా సుతారియా గతంలో ఆదర్ జైన్‌తో ప్రేమలో ఉందని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ కొంతకాలం తర్వాత ఆ రిలేషన్ ముగిసింది. మరోవైపు వీర్ పహారియా కూడా ఒకప్పుడు నటి సారా అలీ ఖాన్‌తో రిలేషన్‌లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు తారా, వీర్ ఇద్దరూ ఒకరినొకరు దగ్గరగా తెలుసుకుంటున్నారని.. వీరి స్నేహం ప్రేమగా మారిందని బీటౌన్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  

వీర్ పహారియా.. స్మృతి షిండే మరియు సంజయ్ పహారియా కుమారుడు. అతనికి పెద్దన్న శిఖర్ పహారియా ఉన్నాడు. శిఖర్ ప్రస్తుతం నటి జాన్వీ కపూర్‌తో రిలేషన్‌లో ఉన్నాడని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో తారా, వీర్ ఇద్దరూ సినిమాల ప్రపంచంలో ప్రముఖ కుటుంబాల మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని మరింత బలపరుస్తున్నారు.  

తారా సుతారియా, వీర్ పహారియా మధ్య ప్రేమ బంధం గురించి అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చిస్తున్నారు. వీరిద్దరూ ఇప్పటికే కుటుంబ సభ్యులకు పరిచయం అయ్యారని కూడా కొన్ని మీడియా రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. ఇది నిజమైతే బాలీవుడ్‌లో త్వరలో మరో గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ జరగడం ఖాయం అని అభిమానులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం తారా సినిమాలతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా హ్యాపీగా ఉందని తెలుస్తోంది. వీరి ప్రేమ ఎప్పుడు పెళ్లి బంధంగా మారుతుందో చూడాలి కానీ..ఇప్పటివరకు వీరిద్దరి జంట బీటౌన్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

