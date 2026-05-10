Trisha in tvk Vijay oath ceremony: టీవీకే విజయ్ దళపతి ప్రమాణ స్వీకారం.. త్రిష గ్రాండ్ ఎంట్రీ.. పిక్స్ వైరల్...

Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 10, 2026, 10:02 AM IST|Updated: May 10, 2026, 10:13 AM IST

Trisha arrives tvk Vijay oath ceremony:  చెన్నైలోని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఉదయం 10 గంటలకు సీఎంగా టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.ఈ క్రమంలో త్రిష ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక ఆకర్శణగా నిలిచారు.
 

ద్రవిడ రాజకీయాల్లో గత కొన్ని రోజులుగా నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెర పడింది.ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్  మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటేశారు. 120 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతుతో సంకీర్ణ ప్రభుత్వంను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో జోసెఫ్ విజయ్ తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మరికాసేపట్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.   

చెన్నైలోని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఉదయం 10 గంటలకు ఈ వేడుక జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమానికి నటి త్రిష ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. నటి త్రిష టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా అందరికి అభివాదం చేస్తు తనదైన స్టైల్ లో అందర్ని పలకరించారు.  మొత్తంగా త్రిష ఈ వేడుకకు రావడం కార్యక్రమంకు మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.  

 సభలో ఎక్కడ చూసిన దళపతి.. దళపతి.. అంటూ టీవీకే కార్యకర్తలు నినాదాలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా టీవీకే అధినేత అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొని అరవ రాజకీయాలను శాసిస్తున్న ద్రవిడ పార్టీలను వెనక్కు నెట్టి మరీ సీఎం పీఠం ఎక్కనున్నారు.  

 ఇక త్రిష ఇటీవల తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల రోజు కూడా తిరుమలకు వెళ్లి శ్రీవారిని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించారు. మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత టీవీకే భారీ మెజార్టీ దిశగా దూసుకుపోతున్న నేపథ్యంలో తిరుమల నుంచి నేరుగా టీవీకే విజయ్ నివాసంకు వెళ్లి మరీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.  

గత కొన్ని నెలలుగా టీవీకే విజయ్ కు, త్రిషకు మధ్య ఏదో ఉందని వార్తలు వస్తున్న వేళ తరచుగా టీవీకే విజయ్ ముఖ్య కార్యక్రమాల్లో త్రిష మెరుస్తు ఉండటంపై నెట్టింట చర్చలు జరుగుతున్నాయి. టీవీకే విజయ్ తన భార్య సంగీతకు డైవర్స్ ఇచ్చాక త్రిషను పెళ్లి చేసుకుంటారని వార్తలు వస్తున్నాయి.  

ఇక టీవీకే విజయ్ ఈరోజు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. విజయ్ తో  పాటు 9 మందిని మంత్రులు కూడా ప్రమాన స్వీకారం చేయనున్నారు. ఇద్దరు కాంగ్రెస్ నుంచి, ఏడుగురు టీవీకే ఎమ్మెల్యేలు, ఒక మహిళకు అవకాశం కల్పించారు. మంత్రులుగా ఆనంద్, ఆదవ అర్జున, సెంగొట్టియాన్, కీర్తన, అరుణ్ రాజ్,  వెంకటరమణన్, నిర్మల్ కుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.   

