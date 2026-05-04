Actress Trisha: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటి త్రిష.. టీవీకే విజయ్ గెలుపు కోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు..?..

Trisha visits tirumala ahead of tamil  nadu poll results: తిరుమలకు వెళ్తున్నట్లు నటి త్రిష పెట్టిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై అభిమానులు టీవీకే విజయ్ గెలుపు కోసం త్రిష శ్రీవారి ఆలయంకు వెళ్లారని కొత్త రచ్చ తెరమీదకు వచ్చింది.
దేశ వ్యాప్తంగా  ఎక్కడ చూసిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలపై నరాలు తెగె ఉత్కంఠ నెలకొంది. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్ ఎన్నికలు చాలా హాట్ గామారాయని చెప్పుుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలతో అన్ని పార్టీలు అప్రమత్తం అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో తమిళనాడులో ఈసారి టీవీకే విజయ్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తారని ఎగ్జిట్ పోల్స్ వెల్లడించింది.  

అయితే.. టీవీకే విజయ్ అప్పటికే క్యాంపు రాజకీయాలకు తెరలేపారు. గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను మహాబలిపురం సమీపంలోని పూంజేరిలో ఉన్న  ప్రైవేట్ రిసార్టుకు రావాలని సూచించారు. ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్, నటి త్రిష మధ్య సమ్ థింగ్ .. సమ్ థింగ్.. ఉందని తరచుగా రూమర్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతూనేఉన్నాయి. ఇక నటి త్రిష, టీవీకే విజయ్ చెన్నైలో జరిగిన ఒక వివాహ రిసెప్షన్ లో ఇద్దరు ఒకే కారులో రావడంతో వీరి రూమర్స్ కు మరింత బలం చేకూర్చేలా మారింది.  

తాజాగా త్రిష 43 వ వడిలోకి అడుగు పెట్టబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో త్రిష తిరుమల శ్రీవారి దర్శనంకు వెళ్తున్నట్లు పోస్ట్ పెట్టారు. అంతే కాకుండా వీఐపీ బ్రేక్ స్లాట్ లో శ్రీవారిని ప్రత్యేకంగా దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.  ఒకవైపు త్రిష బర్త్ డేతో పాటు మరోవైపు తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు కూడా  ఈ రోజు వెలువడనుండటం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.  

టీవీకే విజయ్ గెలుపు కోసం త్రిష  తిరుమలకు వెళ్లి మరీ శ్రీవారి కోసం ప్రార్థనల కోసం వెళ్లారని నెట్టింట కొత్త చర్చ మొదలైంది. గతంలో సైతం తిరుపతికి పలు మార్లు వెళ్లారు. మరోవైపు త్రిష గతంలో టీవీకే విజయ్ కోసం చేసిన పోస్ట్ లు కూడా వార్తలలో నిలిచాయి. ప్రపంచం అంతా వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డ టీవీకే విజయ్ వైపు ఉంటానని త్రిష పోస్ట్  పెట్టి మరీ డిలీట్ చేసింది.  

ఈ క్రమంలో మే 4 ఒకవైపు త్రిష బర్త్ డే , మరోవైపు తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా వెలువడనుండటంతో త్రిష తిరుమల ప్రయాణం అందరి దృష్టిని ఆకర్శించిందని చెప్పుకొవచ్చు. మొత్తంగా త్రిష ఎన్నికల  వేళ  తిరుమల దర్శనంకు వెళ్లడం మాత్రం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరోవైపు త్రిషతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు అభిమానులు పోటీపడ్డారు.

మరోవైపు ఇప్పటికే టీవీకే విజయ్ తన భార్య సంగీతకు డైవర్స్  వివాదంపై వారి మధ్య అగ్రిమెంట్ ఫైనల్ అయిపోయిందని అధికారికంగా విడాకులు వచ్చిన తర్వాత త్రిషను టీవీకే విజయ్ పెళ్లి చేసుకుంటారని నెట్టింట ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో తమిళ తంబీలు ఏ విధంగామైన తీర్పునిచ్చారో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వేచి చూడాల్సిందే.  

