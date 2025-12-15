English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Actress Urvashi: రోజు తాగేదాన్ని...అలాంటి పని కూడా చేయాల్సి వచ్చింది ..నటి ఊర్వశి

Actress Urvashi: రోజు తాగేదాన్ని...అలాంటి పని కూడా చేయాల్సి వచ్చింది ..నటి ఊర్వశి

Urvashi Personal Life : చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఊర్వశి..తరువాత హీరోయిన్‌గా.. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా మారి అన్ని భాషల్లో 350కు పైగా సినిమాల్లో నటించింది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలు..తొలి వివాహం విఫలమవడం.. వ్యసనాల నుంచి బయటపడిన అనుభవాలను ఆమె తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఓపెన్‌గా వెల్లడించింది. 
1 /7

ఊర్వశి చిన్న వయసులోనే సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టింది. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా తన కెరీర్‌ను మొదలుపెట్టిన ఆమె.. క్రమంగా హీరోయిన్‌గా మారింది. ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా కూడా నటిస్తూ ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంది. మలయాళం సినిమాలకే కాకుండా తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా ఆమె విస్తృతంగా పనిచేసింది. ఇప్పటివరకు 350కు పైగా సినిమాల్లో నటించడం ఆమె కెరీర్‌లో గొప్ప మైలురాయి.  

2 /7

సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ..ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంది. 2000వ సంవత్సరంలో నటుడు మనోజ్ కె. జయన్‌ను ఆమె వివాహం చేసుకుంది. ఈ దంపతులకు తేజ లక్ష్మి అనే కూతురు జన్మించింది. అయితే..వారి దాంపత్య జీవితం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల 2008లో ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు.

3 /7

విడాకుల తర్వాత కొంతకాలం ఒంటరిగా గడిపిన ఊర్వశి, 2013లో చెన్నైకి చెందిన శివప్రసాద్‌ను రెండో వివాహం చేసుకుంది. ఈ వివాహం ద్వారా ఆమెకు స్థాపతి అనే కుమారుడు పుట్టాడు. శివప్రసాద్ ఇటీవలే దర్శకుడిగా మారారు. రెండో పెళ్లి తర్వాత.. ఆమె జీవితం కొంత స్థిరపడినట్టు ఆమె సన్నిహితులు చెబుతుంటారు.

4 /7

ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో..తన మొదటి వివాహం ఎందుకు విఫలమైందో ఊర్వశి తొలిసారి బహిరంగంగా మాట్లాడింది. పెళ్లి తర్వాత అత్తారింటికి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి వాతావరణం తనకు కొత్తగా.. కాస్త భయంగా అనిపించిందని చెప్పింది. ఇంట్లో అందరూ చాలా ఆధునిక జీవన విధానాన్ని అనుసరించేవారని, కలిసి తాగడం..తినడం సాధారణంగా జరిగేదని తెలిపింది. తల్లీ..పిల్ల అన్న తేడా లేకుండా అందరూ ఒకేచోట కూర్చొని సిట్టింగ్ చేసేవారని గుర్తు చేసుకుంది.

5 /7

ఆ వాతావరణంలో తాను ఇమడగలుగుతానా లేదా అన్న సందేహం మొదట్లో చాలా వేధించిందని.  ఊర్వశి చెప్పింది. అయినా సరే.. కుటుంబం కోసం తాను మారాలని ప్రయత్నించిందని తెలిపింది. వాళ్ల అలవాట్లకు అలవాటు పడేందుకు యత్నించిందని చెప్పింది. షూటింగ్‌లకు వెళ్లి తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే తాగడం అలవాటుగా మారిందని వెల్లడించింది.

6 /7

కాలక్రమంలో తాను తనను తానే కోల్పోతున్నాననే విషయం అర్థమైందని ఊర్వశి చెప్పింది. ఇంటి ఖర్చుల బాధ్యత ఎక్కువగా తన మీదే ఉండటంతో.. ఇష్టం లేకపోయినా కొన్ని పనులు చేయాల్సి వచ్చిందని తెలిపింది. తన అభిప్రాయాలను ఎవరూ అర్థం చేసుకోలేదని, దాంతో ఇంట్లో గొడవలు జరిగేవని చెప్పింది.

7 /7

ఆ గొడవల వల్ల కోపం పెరిగి..మరింత ఎక్కువగా తాగడం మొదలుపెట్టానని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తిండి, నిద్ర కూడా పట్టించుకోకుండా తాగుతూ కూర్చునేదాన్నని తెలిపింది. ఇలా చేయడం వల్ల తన ఆరోగ్యం పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని చెప్పింది. అయితే, స్నేహితులు మరియు తన వ్యక్తిగత సిబ్బంది సహకారంతో ఆ వ్యసనం నుంచి బయటపడగలిగానని ఊర్వశి భావోద్వేగంగా వెల్లడించింది.

Actress Urvashi interview Urvashi personal life Urvashi shocking interview Urvashi life story Urvashi struggles Urvashi divorce story

Next Gallery

Preity Zinta: ప్రీతి జింటా వల్లే తన భర్త దూరమయ్యారు అని బహిరంగంగా చెప్పేసిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!