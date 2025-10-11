Actress Who Became 2nd Wife: సినీ ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది నటీమణులు తమ సినిమా కెరీర్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఆలస్యంగా వివాహం చేసుకుంటారు. అలా జరిగే వివాహాల్లో ఎక్కువ భాగం ప్రేమ వివాహాలే. వారిలో కొందరు వివాహం చేసుకుని విడాకులు తీసుకున్న వారిని వివాహం చేసుకుంటారు. అలాంటి నటీమణులు ఎవరో మీకు తెలుసా?
సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలలో స్టార్ నటీమణులలో రెండో భార్యగా మారిన వాళ్లలో శోబిత ధూళిపాళ ఒకరు. హీరో నాగ చైతన్యతో ఆమె గత ఏడాది వివాహం చేసుకుంది. నాగ చైతన్య గతంలో సమంతతో తన వైవాహిక జీవితం నుండి విడిపోయారు.
అమల.. 80, 90 లలో అగ్ర నటిగా పేరుగాంచారు. ఆమె 1992లో టాలీవుడ్ అగ్రకథానాయడు నాగార్జునను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వివాహానికి ముందు అక్కినేని నాగార్జున.. లక్ష్మితో వివాహేతర సంబంధంలో ఉన్నారు. వారిద్దరూ 1990లో విడాకులు తీసుకున్నారు.
ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ హన్సిక మోత్వానీ డిసెంబర్ 2022లో వ్యాపారవేత్త సోహైల్ ఖదురియాను వివాహం చేసుకుంది. సోహైల్ గతంలో హన్సిక స్నేహితురాలు రింకీతో సంబంధంలో ఉన్నారు. ఆమెకు విడాకులు ఇచ్చి తాజాగా హన్సికని మనువాడారు. తాజాగా హన్సిక, సోహైల్ కూడా విడాకులు తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
నటి వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ గత ఏడాది జూలైలో నికోలాయ్ సచ్దేవ్ను వివాహం చేసుకున్నారు. నికోలాయ్ తన మొదటి భార్య నుంచి విడాకులు తీసుకున్నాడు. అతనికి ఒక కుమార్తె కూడా ఉంది.
నటి రాధిక 2001లో శరత్ కుమార్ ను వివాహం చేసుకున్నారు. శరత్ కుమార్ గతంలో చాయా దేవిని వివాహం చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా రాధిక వేర్వేరు సమయాల్లో రిచర్డ్ హార్డీ, ప్రతాప్ బోతన్ లను వివాహం చేసుకుని విడాకులు తీసుకుంది.
నటి సారిక కమల్ హాసన్ కు రెండవ భార్య. కమల్ గతంలో భరతనాట్య కళాకారిణి వాణి గణపతిని వివాహం చేసుకున్నారు. సారిక, కమల్ 1988లో వివాహం చేసుకున్నారు. వారు 2002 లో విడిపోయారు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు శ్రుతి హాసన్, అక్షర హాసన్.
టాలీవుడ్ కలల రాణి శ్రీదేవి కొద్ది సమయంలోనే అంచెలంచలుగా ఎదిగి స్టార్ హీరోయిన్ అయ్యారు. ఆమె 1996లో బాలీవుడ్ సినీ నిర్మాత బోనీ కపూర్ను వివాహం చేసుకున్నారు. బోనీ కపూర్ గతంలో మోనాను వివాహం చేసుకున్నారు. 2018లో మరణించిన నటి శ్రీదేవికి జాన్వీ కపూర్, ఖుషీ కపూర్ అనే ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు.