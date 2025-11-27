Heroine: 11 ఏళ్లకే లైంగిక వేధింపులు.. సినిమాలో నగ్నంగా సీన్..ఆ స్టార్ హీరోయిన్ ఏం చెప్పిందంటే..!

Heroine Controversy : సినిమా పరిశ్రమలో కథ అవసరాన్ని బట్టి కొన్ని సన్నివేశాలు బోల్డ్గా చిత్రీకరిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా రొమాంటిక్ లేదా సున్నితమైన సీన్స్ విషయంలో దర్శకులు ముందుగానే నటీనటులతో.. మాట్లాడతారు. అయినప్పటికీ.. ఇలాంటి సన్నివేశాలు షూట్ చేయడం అంత సులభం కాదు. వీటి గురించే ఒక స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
సినిమాలో బోల్డ్ సీన్స్ నటించడం సులభమైన పని కాదు. అలానే సినీ కెరియర్లో నిలదొక్కుకోవడం కూడా సులభమైనది కాదు. నటీనటులు మానసికంగా.. ఎన్నో ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అలాగే ప్రేక్షకుల విమర్శలు..వివాదాలను ఎదుర్కొనే ధైర్యం కూడా అవసరం. అందుకే చాలా మంది హీరోయిన్లు ఒక హద్దుకు మించి ఇలాంటి సీన్స్ చేయడానికి వెనుకాడుతుంటారు.
తమిళ నటిగా..సింగర్గా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన ఆండ్రియా జెరెమియా ఎప్పుడూ తన మనసులో ఉన్నదే మాట్లాడే వ్యక్తి. స్క్రీన్పై ధైర్యంగా కనిపించే ఈ నటి, నిజజీవితంలో కూడా అలానే స్పష్టంగా స్పందిస్తుంటుంది. ఇటీవల ఆమె నటించిన పిశాచి 2 సినిమాకు సంబంధించి వచ్చిన నగ్న సన్నివేశాల వివాదంపై ఆమె చెప్పిన మాటలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
ఆండ్రియా సినిమాల్లో ఎప్పుడూ తన పాత్రకు ప్రాధాన్యత.. ఉంటేనే అంగీకరిస్తానని ముందే చెప్పింది. ఆమె నటిగా మాత్రమే కాదు, సింగర్గా, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా మంచి పేరు సంపాదించింది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో నటించి మంచి అభిమానులను సంపాదించింది. ఈ ఏడాది ఆమె మాస్క్ అనే చిత్రంతో నిర్మాతగా మారడం కూడా ప్రత్యేక విషయం.
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆండ్రియా వ్యక్తిగత కారణాలతో సినిమాలకు దూరమైంది. ఆ సమయంలో ఆమెకు ఆటో ఇమ్యూన్ స్కిన్ కండీషన్ వచ్చిందని.. దాని వల్ల రూపంలో మార్పులు వచ్చాయని ఆమె తెలిపింది. కనుబొమ్మలు..వెంట్రుకలు బూడిద రంగులోకి మారడం..ముఖం దెబ్బతినడం వంటివి తనను తీవ్రంగా బాధించాయని చెప్పింది. దీనివల్ల వచ్చిన ఒత్తిడి కారణంగా సినిమాల నుండి దూరమయ్యానని కూడా చెప్పింది. అంతేకాకుండా ఒక ఇంటర్వ్యూలో..11 ఏళ్ల వయసులోనే తాను లైంగిక వేధింపులకు గురైనట్లు బయటపెట్టి షాకిచ్చింది.
ఇప్పుడు మళ్లీ బిజీ అయ్యి పలు సినిమాల్లో నటిస్తోంది. అందులో ముఖ్యంగా పిశాచి 2 చాలా కాలంగా హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ చిత్రాన్ని మిస్కిన్ దర్శకత్వం వహించారు. షూటింగ్ పూర్తయ్యినా.. కొంతకాలం నుంచి సినిమా విడుదల కాలేదు. అయితే సినిమాలో ఆండ్రియా నగ్నంగా నటించిందన్న పోస్టర్ బయటకు రావడంతో పెద్ద వివాదం వచ్చింది.
ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ అంశంపై ఆమె స్పష్టంగా స్పందించింది. కథ చెప్పినప్పుడు బోల్డ్ సీన్ గురించి వివరించారని.. ముందే తనకు నగ్నంగా సీన్ లో నటించాలని…సమాచారం ఇచ్చారని తెలిపింది. కానీ సెట్స్ మీదికి వెళ్లాక..అసలు షూటింగ్ సమయంలో ఆ సన్నివేశాన్ని పూర్తిగా తీసేశారని ఆమె చెప్పింది. అందువల్ల సినిమాలో అలాంటి నగ్న సీన్ ఏదీ లేదని ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చింది.
“నేను మాత్రమే కాదు, ఈ సినిమాలో ఎవరూ అలాంటి సీన్లు చేయలేదు. పోస్టర్లో కనిపించినది అసలు సినిమాలో లేదు. కథ పరిస్థితులకు తగ్గట్టు కొంత బోల్డ్ కంటెంట్ ఉన్నా.. అది నగ్నంగా చూపించే అంత అవసరం లేదు,” అని చెప్పుకొచ్చింది.