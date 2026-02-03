English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Star Heroine: ముగ్గురు స్టార్ హీరోలతో ప్రేమ.. కోట్లల్లో ఆస్తి.. 44 ఏళ్ళు వచ్చిన ఇంకా పెళ్లి చేసుకొని తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్..!

Star Heroine Networth : సినీ ఇండస్ట్రీలో.. హీరోయిన్ల కెరీర్ చాలా చిన్నదని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఈ మాటను పూర్తిగా తప్పు అని నిరూపించిన నటి అనుష్క శెట్టి. అందం, అభినయం, సినిమా అవకాశాలు.. ఇలా అన్నింటిలోనూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అనుష్క, పదేళ్లకు పైగా స్టార్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది.
2005లో సూపర్ సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన అనుష్క..మొదట గ్లామర్ పాత్రల్లో కనిపించింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన అరుంధతి సినిమా ఆమె కెరీర్‌ను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఈ చిత్రంతో అనుష్క నటనకు కొత్త గుర్తింపు వచ్చింది. తర్వాత రుద్రమదేవి, బాహుబలి వంటి భారీ సినిమాలు ఆమెను పాన్ ఇండియా స్టార్‌గా నిలబెట్టాయి.

బాహుబలి సిరీస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ వసూళ్లు సాధించింది. ఈ సినిమాల వల్ల అనుష్క వెయ్యి కోట్ల క్లబ్‌లో చోటు దక్కించుకున్న తొలి హీరోయిన్‌గా నిలిచింది. 

సినిమాల కంటే ఎక్కువగా అనుష్క వ్యక్తిగత జీవితం కూడా వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది. ఇప్పటికీ ఆమె వివాహం చేసుకోకపోవడంతో, పలువురు స్టార్ హీరోలతో ఆమె పేరు లింక్ అవుతూ వచ్చింది. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ తో ఆమె ప్రేమలో ఉందన్న వార్తలు చాలా కాలంగా వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే కెరీర్ ప్రారంభంలో నాగార్జున, గోపీచంద్లతోనూ ఆమె ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త వైరల్ అయింది. అయితే వీటిపై అనుష్క ఎప్పుడూ స్పందించలేదు.

ఆస్తుల విషయంలోనూ అనుష్క టాప్‌లోనే ఉంది. ఆమె మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.133 కోట్లుగా అంచనా. ఒక్క సినిమాకు సుమారు రూ.6 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటుంది. బ్రాండ్ ఎండోర్స్‌మెంట్ల ద్వారా కూడా భారీగా సంపాదిస్తోంది.  

2026లో మలయాళ సినిమా కథనార్ ..ది వైల్డ్ సోర్సరర్తో అనుష్క మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అందం, ఆస్తులు, స్టార్‌డమ్ ఉన్నా పెళ్లి లేకుండా తన జీవితాన్ని తన ఇష్టానుసారం సాగిస్తున్న నటి అనుష్క శెట్టి నిజంగా ప్రత్యేకమే అని చెప్పాలి.

