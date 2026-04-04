Adah Sharma: నీ సైజ్ చెప్పు అన్న నెటిజన్‌కు రిప్లై ఇచ్చిన అదా శర్మ

Adah Sharma Savage Reply:సినీ సెలబ్రిటీలకు ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తమకు ఇష్టమైన హీరో లేదా హీరోయిన్‌ను ఒకసారి దగ్గరగా చూడాలని, మాట్లాడాలని అభిమానులు ఎప్పుడూ ఆశపడుతుంటారు. సినిమా ఈవెంట్స్, షాపింగ్ మాల్స్, లేదా సోషల్ మీడియా లైవ్ సెషన్స్..ఏ వేదిక అయినా అభిమానుల ప్రేమ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అయితే, కొన్నిసార్లు ఈ అభిమానమే హద్దులు దాటి అసౌకర్యానికి కారణమవుతుంది.
ఈమధ్య ఒక హీరోయిన్‌కు చాలా అసౌకర్యమైన అనుభవం ఎదురైంది. ఆమె అభిమానులతో లైవ్ చాట్‌లో మాట్లాడుతుండగా, ఒక నెటిజన్ అనుచితంగా మీ సైజ్ ఎంత? అని ప్రశ్నించాడు. సాధారణంగా ఇలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చినప్పుడు చాలా మంది పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తారు. కానీ ఈసారి ఆ హీరోయిన్ చాలా తెలివిగా స్పందించింది.  

ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు, అదా శర్మ. పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన హార్ట్ ఎటాక్..సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఆమె, తన అందం మరియు నటనతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తర్వాత సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి, సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్, గరం వంటి సినిమాల్లో నటిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. ఆమె ప్రధాన హీరోయిన్‌గా మాత్రమే కాకుండా, ఇతర ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కూడా కనిపించింది.  

అదా శర్మ కెరీర్‌లో పెద్ద మలుపు తీసుకువచ్చిన సినిమా ది కేరళ స్టోరీ. ఈ సినిమా దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారి తీసి, ఆమెకు విస్తృత స్థాయి గుర్తింపును తెచ్చింది. ఈ చిత్రంలో ఆమె నటనకు ప్రేక్షకులే కాకుండా విమర్శకుల నుంచి కూడా ప్రశంసలు లభించాయి. దీంతో ఆమెకు మరిన్ని అవకాశాలు రావడం ప్రారంభమైంది.  

సోషల్ మీడియాలో అదా శర్మ చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. ఫిట్‌నెస్ వీడియోలు, యోగా క్లిప్స్, డాన్స్ రీల్స్ ద్వారా అభిమానులను అలరిస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆమె అభిమానులతో నేరుగా మాట్లాడటానికి తరచూ ఆస్క్ మీ ఏనీథింగ్ (AMA) సెషన్స్ నిర్వహిస్తుంది.  

ఇలాంటి ఒక సెషన్‌లోనే ఆ అసభ్యకర ప్రశ్న వచ్చింది. అయితే, అదా శర్మ చాలా చురుకైన సమాధానం ఇచ్చింది. సైజ్ 9… నా చెప్పుల సైజ్ అంటూ చెప్పి, తన చెప్పును చూపించింది. ఈ సమాధానం ద్వారా ఆ నెటిజన్‌కు గట్టి సమాధానం ఇచ్చింది. ఈ సమాధానం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.  

సాధారణంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లో కోపంగా స్పందించడం లేదా పూర్తిగా మౌనం పాటించడం జరుగుతుంది. కానీ అదా శర్మ మాత్రం హాస్యంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసంతో స్పందించింది. ఆమె ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్‌కు నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇలా సమాధానం ఇవ్వాలి, ఇది నిజమైన క్లాస్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆమెకు మద్దతు పెరుగుతోంది.  

ప్రస్తుతం అదా శర్మ సూపర్ వెల్లి..అనే సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమాలో ఆమె పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనుంది. యాక్షన్, ఎమోషన్ కలగలిపిన ఈ చిత్రం నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉండగా, త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

