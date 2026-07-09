/Adah Sharma: నన్ను చంపాలనుకున్నారు.. ది కేరళ స్టోరీ వివాదాలపై అదా శర్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Adah Sharma: అందం, నటనతో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న హీరోయిన్ అదా శర్మ మరోసారి తన వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. హార్ట్ అటాక్, సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి, క్షణం వంటి చిత్రాలతో టాలీవుడ్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె, బాలీవుడ్లో ది కేరళ స్టోరీ సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారారు. తాజాగా ఆ సినిమా విడుదల సమయంలో ఎదురైన పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుతూ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అదా శర్మ సినీ ప్రయాణం 2008లో విడుదలైన హారర్ చిత్రం 1920 తో ప్రారంభమైంది. ఆ చిత్రంలో ఆమె నటనకు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. అనంతరం పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో నితిన్ హీరోగా వచ్చిన హార్ట్ అటాక్ సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టి తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. తర్వాత పలు తెలుగు, హిందీ చిత్రాల్లో విభిన్న పాత్రలు పోషిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు.
అయితే ఆమె కెరీర్లో అతిపెద్ద మలుపు ది కేరళ స్టోరీ సినిమాతో వచ్చింది. 2023లో విడుదలైన ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. వివాదాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసి రూ.400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించినట్లు సినీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ విజయంతో అదా శర్మకు జాతీయ స్థాయిలో మరింత గుర్తింపు లభించింది.
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ది కేరళ స్టోరీ విడుదల సమయంలో ఎదురైన అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంటూ అదా శర్మ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సినిమా విడుదలైన సమయంలో తీవ్ర విమర్శలు, వ్యతిరేకత ఎదురయ్యాయని తెలిపారు. ఆ సమయంలో దేశంలో చాలా మంది నన్ను చంపాలనుకున్నారు. అదే సమయంలో మరెంతో మంది నన్ను ప్రేమించి, మద్దతుగా నిలిచారు అంటూ ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
సవాళ్లతో కూడిన పాత్రలే నటిగా తనను మరింత బలంగా నిలబెట్టాయని అదా శర్మ చెప్పారు. కెరీర్ ప్రారంభం నుంచే రిస్క్ ఉన్న పాత్రలను ఎంచుకుంటూ వచ్చానని, అలాంటి నిర్ణయాలే తనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయని వెల్లడించారు. భావోద్వేగాలు, యాక్షన్కు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రల్లో నటించడానికే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతానని కూడా చెప్పారు.
ప్రస్తుతం అదా శర్మ బాలీవుడ్లో పలు మహిళా ప్రధాన చిత్రాలు, వెబ్ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో కూడా యాక్టివ్గా ఉంటూ ఫిట్నెస్ వీడియోలు, డాన్స్ క్లిప్స్, ఫోటోషూట్లతో అభిమానులను అలరిస్తున్నారు. ఆమె తాజా వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మరోసారి ది కేరళ స్టోరీ చుట్టూ చర్చను రేకెత్తిస్తున్నాయి.