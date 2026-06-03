/Adah Sharma:తల్లి కాబోతున్న అదా శర్మ.. పెళ్లికాకుండానే అధికారిక ప్రకటన ఇచ్చేసిన హీరోయిన్

Adah Sharma:బాలీవుడ్ నటి అదా శర్మ సోషల్ మీడియాలో చేసిన ఓ పోస్ట్ ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. నేను తల్లిని కాబోతున్నా అంటూ ఆమె చేసిన ప్రకటన అభిమానులను ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఈ పోస్ట్ చూసిన చాలామంది నిజంగానే అదా శర్మ గర్భవతి అయ్యిందా అంటూ చర్చలు మొదలుపెట్టారు. కొంతసేపట్లోనే ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అయింది.
సాధారణంగా సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వార్తలు వేగంగా ప్రచారం అవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లి, ప్రేమ, ప్రెగ్నెన్సీ వంటి విషయాలు అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తిని కలిగిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో అదా శర్మ చేసిన పోస్ట్ కూడా నెటిజన్ల దృష్టిని వెంటనే ఆకర్షించింది.
అయితే కొద్ది గంటల్లోనే ఈ వ్యవహారంపై అదా శర్మ క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను నిజంగా తల్లి కాబోతున్నానని కాదు, అది కేవలం సరదా కోసం చేసిన పోస్ట్ మాత్రమేనని వెల్లడించారు. అభిమానులను ఆటపట్టించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పోస్ట్ పెట్టినట్లు తెలిపారు. దీంతో ఆమె అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
అదా శర్మ సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటారు. తరచూ ఫన్నీ వీడియోలు, ఆసక్తికర పోస్టులు, వినోదాత్మక కామెంట్లతో అభిమానులను అలరిస్తుంటారు. ఈసారి కూడా అదే తరహాలో చేసిన పోస్ట్ అనూహ్యంగా పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. కొందరు అభిమానులు మొదట షాక్కు గురైనా, తర్వాత అసలు విషయం తెలుసుకుని నవ్వుకున్నారు.
నేను తల్లిని కాబోతున్నా అంటూ అదా శర్మ చేసిన పోస్ట్ అభిమానులను కాసేపు కన్ఫ్యూజ్ చేసినా, చివరకు అది సరదా పోస్ట్ అని తేలడంతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆమె క్రియేటివ్ పోస్టింగ్ స్టైల్కు అభిమానులు మరోసారి ఫిదా అవుతున్నారు.