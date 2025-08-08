English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Magic Chapati: చపాతీ పిండిలో ఈ పదార్థం కలుపుకుంటే.. బరువు తగ్గటమే కాదు జుట్టు పెరగడం కూడా ఇక మొదలు..

Chapati for hair growth and weight loss
ప్రస్తుతం ఎంతోమందికి ఉండే రెండు సమస్యలు.. బరువు తగ్గడం, జుత్తు పెరగడం. ఇక ఈ రెండు కలిపి జరిగే ఒక ఆహార పదార్థం ఉంది అంటే.. అది ఎవరికైనా అమృతంతో సమానమే. మరి ఈ రెండిటికి ఉపయోగపడే ఆ టిఫిన్ ఐటం ఏమిటో ఒకసారి చూద్దాం..
 
1 /5

ప్రస్తుతం తరం వారి జీవనశైలి వల్ల.. బరువు అధికంగా పెరిగిపోతున్నారు. మరోపక్క.. జుట్టు కూడా ఊడిపోతుంది. ఈ క్రమంలో బరువు తగ్గడం.. జుట్టు పెరగడం.. చాలామందికి సమస్యగా మారుతుంది. 

2 /5

అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే టిఫన్ ఐటం మీరు కనీసం వారంలో నాలుగు సార్లు తినగలిగితే.. రెండు కూడా సాధ్యమే. అదేమిటి అంటే.. పాలకూర..చపాతి..

3 /5

పాలకూర అలానే కరివేపాకు రెండు కూడా.. జుట్టుని ధృఢంగా మార్చుతాయి.  ఈ రెండిటిని వేయించుకొని ఆ తర్వాత పేస్టు చేసుకొని.. ఈ పేస్ట్ ని చపాతీ పిండిలో కలుపుకోవాలి. 

4 /5

ఈ రెండు కలిపిన గోధుమపిండి చపాతి.. పాన్ పైన రెండు వైపులా కాల్చుకొని తినడం ద్వారా ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి.   

5 /5

కరివేపాకు, పాలకూర వల్ల జుట్టు పెరగడమే కాకుండా ఈ రెండు వేసిన చపాతీ తినడం వల్ల  బరువు కూడా సులభంగా తగ్గొచ్చు.

Chapati Dough Chapati For Weight Loss hair growth chapati Curry Leaves For Hair spinach for hair wheat flour recipe healthy foods for hair and weight

Next Gallery

Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!