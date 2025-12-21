English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bath Vastu: స్నానం చేసే నీటిలో ఈ ఒక్కటి కలిపితే ఇంటికి ధనాకర్షణ.. మీకు పాజిటివిటీ..!

Bath Vastu Tips: చలికాలం వచ్చింది.. సాధారణంగా కొన్ని హెల్త్ కేర్ రొటీన్ యాడ్‌ చేసుకుంటారు. చాలామంది ఇళ్లలో ఉదయం లేవగానే పరిశుభ్రత పాటిస్తారు. స్నానం చేసి ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకోవడం వంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. అయితే మీరు స్నానం చేసే నీటిలో ఈ ఒక్కటి కలిపితే మీ మీకు ధనాకర్షణ కలుగుతుంది. మీలో పాజిటివిటీ పెరగడం కూడా పక్కా..
 
రాళ్ల ఉప్పు.. మీరు స్నానం చేసే నీటిలో రాళ్ల ఉప్పు కలిపి స్నానం చేయటం వల్ల మీలో ఉన్న నెగటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోతుంది. అంతేకాదు తక్షణ శక్తి అందుతుంది. నెగిటివిటీ తొలగిపోయి చలికాలంలో ఒంటి నొప్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి స్నానం చేసే నీటిలో ఈ రాళ్ల ఉప్పు కలపండి.

 బిర్యానీ ఆకు..  స్నానం చేసే నీటిలో బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసుకొని స్నానం చేయటం వల్ల విజయం వరిస్తుంది. ఆపదలు వదిలి పోతాయి .స్నానం చేసే ముందు వేసి ఈ ఆకు వేసి ఉడికించాలి. దాన్ని మీరు స్నానం చేసే నీటిలో కలపాలి. కొంతమంది ఎండు బిర్యానీ ఆకు కాలుస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో ఉన్న నెగెటివిటీ తొలగిపోతుంది.

 లవంగం..  స్నానం చేసే నీటిలో లవంగం వేసుకొని చేయటం వల్ల ఒంట్లో వెచ్చదనం ఉంటుంది. చలికాలం ఒళ్లు వెచ్చగా ఉండాలి అంటే ఈ స్నానం చేసే నీటిలో లవంగం వేయడం వల్ల తక్షణ శక్తి కూడా అందుతుంది. ఇది బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ కూడా మెరుగవుతుంది. స్నానం చేసే నీటిలో కాస్త మీరు లవంగం కూడా వేసి ఉడికించాలి.

 రోజ్‌ పెటల్స్‌..  స్నానం చేసే నీటిలో ఈ గులాబీ రేకులను వేయడం వల్ల కూడా సువాసనభరితంగా ఉంటుంది. పాజిటివిటీ పెరుగుతుంది. తక్షణ శక్తి కూడా అందుతుంది. రోజ్ పెటల్స్ తాజా లేకపోతే డ్రై అయినవి కూడా వాడవచ్చు. రోజ్‌ పెటల్స్‌లో నయం చేసే గుణాలు ఉంటాయి. మంచి ఉపశమనం అందుతుంది.

దాల్చిన చెక్క..  స్నానం చేసే నీటిలో దాల్చిన చెక్క పొడి వేసుకొని చేయటం వల్ల కూడా మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. చలికాలంలో శరీరానికి వెచ్చదనం అందిస్తుంది. నెగెటివిటీ తొలగిపోతుంది. ఈ నీటిలో వేయడం వల్ల మూడు స్వింగ్స్ బారిన పడకుండా ఉంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)

