Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?

Central Govt Additional Pension Update: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి రిటైరైన తర్వాత పెన్షన్ వస్తుందనే విషయం అందరికి తెలిసిందే. అయితే పదవీవిరమణ తర్వాత కూడా పెన్షన్ పెంపుదల ఉంటుందని మీకు తెలుసా? అవును 60 ఏళ్ల తర్వాత ఇచ్చే పెన్షన్‌కు బదులుగా 80 ఏళ్లు దాటిన కేంద్ర ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు అదనపు పెన్షన్ లభిస్తుంది. తాజాగా ఆ పెన్షన్ వయసు తగ్గించాలని పెన్షనర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 
 
60 ఏళ్ల తర్వాత ఆర్థిక అవసరం పెరుగుతుంది. అందువల్ల 65 ఏళ్ల తర్వాత మాత్రమే ప్రభుత్వం అదనపు పెన్షన్ అందించాలని పెన్షనర్లు డిమాండ్ చేశారు. ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం 80 ఏళ్ల తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకు అదనపు పెన్షన్ అందిస్తున్నారు. కానీ ఈ అదనపు పెన్షన్ 65 ఏళ్ల తర్వాత మాత్రమే అందించాలని పెన్షనర్లు డిమాండ్ చేశారు.  

అనుబంధ పెన్షన్ ప్రారంభించడానికి వయోపరిమితిని తగ్గించాలని పెన్షనర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో వారు స్పష్టమైన నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.   

పెన్షనర్ల ఫిర్యాదులపై పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ అదనపు పెన్షన్ వయోపరిమితిని తగ్గించాలని సిఫార్సు చేసింది. అప్పటి నుండి ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా ఈ డిమాండ్‌ను తీవ్రతరం చేశాయి. 65 ఏళ్ల తర్వాత అదనపు పెన్షన్లు ప్రవేశపెట్టాలని ఉద్యోగుల సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి. పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ కూడా నివేదికల్లో ఇదే వెల్లడించింది.  

అదనపు పెన్షన్ కోసం ప్రస్తుతం సిఫార్సు చేయబడిన కొత్త వయోపరిమితి: 65 సంవత్సరాలు: 5% అదనపు పెన్షన్, 70 సంవత్సరాలు: 10% అదనపు పెన్షన్, 75 సంవత్సరాలు: 15% అదనపు పెన్షన్, 80 సంవత్సరాలు: 20% అదనపు పెన్షన్. ప్రస్తుత రేట్లు ఆ తర్వాత కొనసాగుతాయి.  

65 ఏళ్ల వయసులో పెన్షనర్ల అవసరం పెరుగుతుందని, ఆ వయసులో అదనపు పెన్షన్ అందించడం వల్ల పెన్షనర్లకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పార్లమెంటరీ కమిటీ పేర్కొంది. అత్యంత అవసరమైన వయస్సు తర్వాత 15 ఏళ్ల తర్వాత అదనపు పెన్షన్ అందించడం సరైనది కాదనే అభిప్రాయం కూడా విస్తృతంగా ఉంది.  

8వ వేతన సంఘం పెన్షనర్లకు చేసిన ప్రధాన సిఫార్సులలో అనుబంధ పెన్షన్ ప్రారంభ వయస్సును తగ్గించాలనే సిఫార్సు ఉంది. దీనిపై సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటే, అది పెన్షనర్లకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.    

ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం.. ఎప్పుడు, ఎంత అదనపు పెన్షన్ ఇవ్వబడుతుంది? 80 సంవత్సరాల వయస్సులో 20% అదనపు పెన్షన్, 85 సంవత్సరాల వయస్సులో, 30% అదనపు పెన్షన్, 90 సంవత్సరాల వయస్సులో, 50% అదనపు పెన్షన్.. 100 సంవత్సరాల వయస్సులో 100% అదనపు పెన్షన్ ఇవ్వబడుతుంది.  

