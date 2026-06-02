/Sankashti chaturthi: సంకట హర చతుర్థి.. రేపు గురుబలం కోసం తప్పకుండా పాటించాల్సిన శక్తివంతమైన పరిహరాలు.!.

Adhik sankashti Chaturthi vrat: అధిక మాసంలో సంకట హర చతుర్థి రావడంను మరింత శక్తివంతమైందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.ఈ రోజును కొన్ని పరిహారాలు, పూజలు చేస్తే విఘ్నాలు దూరమై, గురుబలంతో అన్ని కార్యలు నెరవేరుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. జూన్ 3న బుధవారం రోజు ఈసారి మనం సంకట హర చతుర్థిని జరుపుకుంటాం.
హిందూ ధర్మం ప్రకారం చాలా మంది సంకట హర చతుర్థిని శక్తివంతమైందని చెబుతారు. సంకట చతుర్థి మంగళ వారం వస్తే దాన్ని అంగారక చతుర్థి వ్రతం అంటారు. ఈ క్రమంలో మనం ఈసారి జూన్ 3న బుధవారం రోజున సంకట హరచతుర్థిని వ్రతంను జరుపుకుంటాం.
ఉదయం నుంచి చాలా మంది ఉపవాసాలు ఉంటారు. బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో నిద్రలేచి , స్నానాదికాలు పూర్తి చేసుకుంటారు. అంతే కాకుండా వినాయకుడి అనుగ్రహం కోసం రోజంతా ఉపవాసం ఉంటారు. ఈక్రమంలో గణపయ్యకు సంకట హర చతుర్థి తిథి అత్యంత ప్రీతికరమైంది. ఈ క్రమంలో చాలా మంది జీవితంలో ఉద్యోగ రీత్యా అనేక చికాకులు ఎదుర్కొటారు.
వైవాహిక జీవితంలో కొంత మంది సమస్యలు ఎదుర్కొంటే, మరికొంత మంది పెళ్లిళ్లు కుదరక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతారు. ఈ క్రమంలో వీరంతా సంకట హర చతుర్థి రోజున కొన్ని ఉపాయాలు, పరిహరాలు పాటిస్తే అన్ని రకాలైన దోషాల నుంచి సమస్యల నుంచి బైటపడతారు.
సంకట హరచతుర్థి రోజు చాలా మంది ఉదయం నుంచి ఉపవాసం ఉంటారు. పండ్లు తిని లేదా టిఫిన్ లు తిని ఉపవాసం ఉంటారు. సాయంత్రం తమల పాకు మీద చంద్రుడి ప్రతిబింబంను వేసి షోడషోపచారాలతో పూజించుకుంటారు. చంద్రోదయం తర్వాత చంద్రుడికి పూజలు చేసి తమ వ్రతంను విరమిస్తారు.ఈ విధంగా చేస్తే గణపయ్య ఆశీస్సులు లభిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
ప్రస్తుతం గురుగ్రహం మిథునం నుంచి కర్కాటకంలోకి స్థానం మారాడు. దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉండనుంది. ముఖ్యంగా.. మేషం, వృషభం, కర్యాటకం, తుల, సింహం, ధనస్సు,కుంభంలకు పూర్తిగా గురుబలం పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వారు గురుగ్రహంఅనుగ్రహం కోసం ఎర్రటి చెనగల్ని నీళ్లలో నానబెట్టి మరుసటి రోజు బెల్లంతో కలిపి ఆవులకు తినిపించాలి. అదే విధంగా పసుపు వస్త్రంను పండితులకు దానంగా ఇవ్వాలి.
పసుపు కొమ్ము మాలను చేసి అమ్మవారి మెడలో వేయాలి. చిటికెడు పసుపును నీళ్లలో వేసుకుని రోజు స్నానం చేయాలి. గురు చరిత్ర, దత్తాత్రేయుడు, దక్షిణామూర్తి లను స్తోత్రాలను చదువుతూ ప్రత్యేంగా ఆరాధించుకొవాలి. ఎక్కువగా పసుపు వస్త్రాలను ధరించాలి. లేకపోతే కనీసం పసుపు వస్త్రంను తమతో పాటు పెట్టుకొవాలి.
గురువు గ్రహం అనుగ్రహం పొందడానికి గురువారం రోజున ఉపవాసం ఉండాలి. కనీసం 5, 11, గురువారాలు దత్రాత్రేయుడి అనుగ్రహం కోసం పూజలు చేయాలి. గణపయ్య అనుగ్రహం కోసం మోదకాల నివేదన చేయాలి. గుంజీలు తీయాలి. గరక సమర్పించుకొవాలి. నల్లని చీమలకు బెల్లం పెట్టాలి. ఆవులకు పశుగ్రాసం పెట్టాలి. పేదలకు అన్నదానం చేయాలి.