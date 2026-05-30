/Adhika jyeshtha Purnima 2026: అధిక జ్యేష్ట పౌర్ణమి.. ఈ ఒక్క రెమిడీ పాటిస్తే ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు కోరుకున్న అమ్మాయితో పెళ్లి.!.

Adhika jyeshtha purnima remedies: ముఖ్యంగా అధిక మాసంలో పౌర్ణమి తిథి వేళ కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే జీవితంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో పాటు ఇతర అన్ని రకాలైన సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెప్తున్నారు.
హిందు ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం అధిక మాసంను చాలా గొప్పదని చెప్తారు. ప్రస్తుతం మనం జ్యేష్ట అధిక మాసంను జరుపుకుంటున్నాయి. జూన్ 15 వరకు మనం అధిక మాసంను జరుపుకుంటాం. దీనికి పురుషోత్తమ మాసం అని మరోక పేరు కూడా ఉంది.
ఈ మాసంలో చేసే పూజలు, వ్రతాలు, దానాలు వెయ్యి రెట్లు అత్యంత శుభఫలితాలను ఇస్తాయంటారు. అధిక జ్యేష్ట మాసంలో ఈసారి పౌర్ణమి రోజున కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు పెళ్లికి సంబంధించిన అడ్డంకులు తొలగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
మనం జ్యేష్ట పౌర్ణమిని ఈసారి మే 31న ఆదివారం రోజున జరుపుకుంటున్నాం. ఈ క్రమంలో ఆదివారం రోజున తెల్లని వస్త్రం తీసుకుని దాన్ని పసుపు నీళ్లలో ముంచాలి. ఆ తర్వాత దానిలో పసుపు కొమ్ము, ఒక కాయిన్, పొక, పిటికెడు బియ్యం , కుంకుమ వేసి గణపయ్యను స్మరించుకుంటూ దాన్ని ముడుపు కట్టాలి. ఈ విధంగా చేస్తే పెళ్లిలో వస్తున్న ఆటంకాలు, విఘ్నాలు దూరం అవుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
అంతే కాకుండా ప్రతిరోజు స్నానంచేసే నీళ్లలో చిటికెడు పసుపు వేసుకొని స్నానంచేయాలి.అంతే కాకుండా పిల్లతో ఉన్న పసుపు కొమ్ము ఒకటి పసుపు బట్టలో వేసుకుని మనతో పాటు ఎల్లప్పుడు పెట్టుకొవాలి. దీని వల్ల కూడా గురుబలం పెరిగి వెంటనే పెళ్లి యోగం కలుగుతుందని అనాదీగా పెద్దలు చెబుతుంటారు.
చాలా మంది ఎంత సంపాదించిన ధనం నిలవదు. ఇలాంటి వారు పౌర్ణమి రోజున దక్షిణావృత శంఖంను కొత్తగా ఇంట్లోకి తెచ్చుకొవాలి. దాన్ని పూజలో పెట్టాలి. ప్రతిరోజు తప్పకుండా దానికి అభిషేకం, పూజలు చేయాలి. ఈ విధంగా మండలం రోజులు చేస్తే ఆ ఇంట్లో ధనంకు అస్సలు లొటు ఉండదు. అంతే కాకుండా పూర్వీకులకు ప్రతి ఏడాది చేసే శ్రాధ్ద కర్మాదికాల్ని పొరపాటున కూడా మర్చిపొకుండా చేయాలి. ఈ దోషాల వల్ల కూడా జీవితంలో సరైన ఎదుగుదల ఉండదని పండితులు చెప్తారు.
అధిక జ్యేష్ట పౌర్ణమి రోజు నదీస్నానం, దానాలు, సత్యనారాయణ వ్రతం మొదలైనవి చేస్తే చాలా శుభప్రదం అని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈవిధంగా రెమిడీలు పాటిస్తే అనేక దోషాల నుంచి వెంటనే ఉపశమనం కల్గి, శీఘ్రంగా పెళ్లి యోగం కలుగుతుంది.