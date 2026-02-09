English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Adi Saikumar: మరోసారి ఆది సాయికుమార్ భయపెట్టేస్తాడా..? హర్రర్ థ్రిల్లర్‌గా జంగిల్

Adi Saikumar: మరోసారి ఆది సాయికుమార్ భయపెట్టేస్తాడా..? హర్రర్ థ్రిల్లర్‌గా 'జంగిల్'

Jungle Movie: చాలా ఏళ్లుగా హిట్‌ కోసం ఎదురుచూసిన ఆది సాయి కుమార్.. శంబాల మూవీతో సూపర్ హిట్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ సినిమా ఇచ్చిన బూస్ట్‌తో మరో అద్భుతమైన స్టోరీతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు వచ్చేస్తున్నాడు. హార్రర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రూపొందిన జంగిల్ మూవీ త్వరలోనే ఆడియన్స్ ముందుకు రానుంది.
 
శంబాల మూవీ ఆది సాయి కుమార్ కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిందని చెప్పొచ్చు. ఎన్నో ప్రయోగాత్మక సినిమాలు తీసినా.. హిట్ మాత్రం రాలేదు. శంబాల సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ కొట్టేశాడు.   

తాజాగా జంగిల్ మూవీ ద్వారా థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. సరికొత్త కథనం.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే బ్యాక్‌డ్రాప్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో మూవీని తెరకెక్కించిన మేకర్స్ వెల్లడించారు.  

ఈ మూవీలో ఆది సాయి కుమార్‌కు జోడిగా గ్లామరస్ బ్యూటీ వేదిక హీరోయిన్‌గా నటించింది. తెలుగులో ఈ సినిమాను రాఘవ రెడ్డి పబ్బతి విడుదల చేస్తున్నారు  

ఈ సినిమాకు సంబంధించిన థియేట్రికల్, శాటిలైట్, డిజిటల్ రైట్స్‌ను ఫ్రైడే పిక్చర్స్ దక్కించుకుంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉంది.  

ఆది సాయికుమార్ భిన్నమైన రోల్ పోషించాడని.. వేదిక పాత్ర స్పెషల్‌గా నిలుస్తుందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. త్వరలోనే ఫస్ట్ లుక్, ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.    

