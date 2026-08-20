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Aditi Shankar: అనుపమకు హ్యాట్సాఫ్ చెప్పిన అదితి శంకర్.. ఆమె మాటలకు ఫిదా!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 20, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:31 PM IST

Aditi Shankar: నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ గురించి తాజాగా మరో హీరోయిన్ అదితి శంకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తిగా మారాయి. అనుపమ ఇటీవల తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన కొన్ని ఇబ్బందుల గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ఓ గత సంబంధం కారణంగా తాను ఎదుర్కొన్న మానసిక ఒత్తిడి, బాధ గురించి ఆమె ఓపెన్‌గా చెప్పడం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది.

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అనుపమ పరమేశ్వరన్

అనుపమ తన గత సంబంధం గురించి మాట్లాడిన విధానం చాలా మందిని ఆకట్టుకుంది. తనకు ఎదురైన పరిస్థితులను దాచకుండా, వాటి గురించి ధైర్యంగా మాట్లాడటం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ విషయంపైనే తాజాగా అదితి శంకర్ స్పందించారు. అనుపమ మాట్లాడిన విధానం తనకు నచ్చిందని ఆమె చెప్పారు.  

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అనుపమ ఇంటర్వ్యూ

అనుపమ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత ఆమెపై మరింత గౌరవం పెరిగిందని అదితి తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కొన్ని కష్టమైన పరిస్థితులు ఉంటాయని, అయితే వాటి గురించి బయటకు చెప్పడం అంత సులభం కాదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. అలాంటి సమయంలో అనుపమ తన అనుభవాన్ని ధైర్యంగా పంచుకోవడం అభినందించాల్సిన విషయమని అన్నారు.  

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అనుపమ తాజా వార్తలు

ముఖ్యంగా తనకు జరిగిన విషయాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అనుపమలో నిజాయితీ కనిపించిందని అదితి పేర్కొన్నారు. ఎదురైన సమస్యలతో కుంగిపోకుండా, వాటి నుంచి బయటకు వచ్చి తన జీవితాన్ని కొనసాగించడం గొప్ప విషయమని చెప్పారు.  

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అనుపమ వ్యక్తిగత జీవితం

అనుపమ చెప్పిన విషయాలు ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న మరికొందరికి ధైర్యాన్ని ఇవ్వవచ్చని అదితి అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదిలా ఉంటే.. అనుపమ తన మాజీ బాయ్‌ఫ్రెండ్ పేరును ఎక్కడా ప్రస్తావించకుండా గతంలో ఎదురైన అనుభవాల గురించి మాట్లాడారు. ఆ బంధం కారణంగా తాను చాలా ఇబ్బంది పడ్డానని, తనను తానే తప్పుపట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చిందని ఆమె చెప్పినట్లు సమాచారం. సుమారు రెండేళ్ల పాటు ఆ సంబంధంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నానని ఆమె వెల్లడించారు.

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అనుపమ రిలేషన్‌షిప్

అనుపమ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె ధైర్యంగా తన అనుభవాన్ని పంచుకోవడంపై అభిమానులు కూడా స్పందిస్తున్నారు. ఇలాంటి విషయాలపై మాట్లాడటానికి ముందుకు రావడం వల్ల సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న వారికి కూడా ధైర్యం వస్తుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అదితి శంకర్ చేసిన ప్రశంసలు కూడా ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి.

TAGS:
Aditi Shankar
Anupama Parameswaran
Anupama Parameswaran interview
Aditi Shankar comments
Anupama personal life

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