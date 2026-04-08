English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Adivi Sesh: హీరోలను తలపై పెట్టుకుంటారు..అడివి శేష్.. సుప్రియ గురించి వైరల్ అవుతున్న నాగవంశీ మాటలు..!

Adivi Sesh: హీరోలను తలపై పెట్టుకుంటారు..అడివి శేష్.. సుప్రియ గురించి వైరల్ అవుతున్న నాగవంశీ మాటలు..!

Adivi Sesh Supriya Yarlagadda : తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరో అడివి శేష్.. నిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డ మధ్య ప్రేమ ఉందని ఒకప్పుడు వార్తలు బాగా వైరల్ అయ్యాయి. వీరిద్దరి గురించి వచ్చిన ఈ గాసిప్స్ అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. అంతేకాదు, సుప్రియ యార్లగడ్డ గూడచారి సినిమాలో కూడా కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
1 /6

సుప్రియ కేవలం నటిగా మాత్రమే కాదు, నిర్మాతగా కూడా కొన్ని సినిమాలకు బాధ్యతలు తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మరోసారి అడివి శేష్‌తో కలిసి “డాకాయిట్” సినిమా ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఈ సినిమా రిలీజ్‌కు ముందు జరిగిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

2 /6

ఈ ఈవెంట్‌కు హీరో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ.. నిర్మాత నాగ వంశీ ప్రత్యేక అతిథులుగా హాజరయ్యారు. వీరి హాజరుతో ఈ కార్యక్రమం మరింత ఉత్సాహంగా జరిగింది. ముఖ్యంగా నాగ వంశీ చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరినీ నవ్వించాయి.

3 /6

నాగ వంశీ మాట్లాడుతూ సరదాగా సుప్రియ గురించి ఇలా అన్నారు – “సాధారణంగా సుప్రియ గారు మేము హీరోలను తలపై పెట్టుకుంటామని, సినిమాలు చాలా రోజులు తీస్తామని, బడ్జెట్ ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తామని చెబుతుంటారు. కానీ ఈరోజు ఆమెను అభినందించడానికి ముందుకురాలేదు. వెనుక బెంచ్‌లో కూర్చుని నవ్వుకోవడానికి వచ్చాం” అని అన్నారు.  

4 /6

ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ .. “ఇప్పుడు ఆమె కూడా ఈ సినిమా పూర్తి చేయడానికి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు తీసుకుంది. మేము ఎదుర్కొనే కష్టాలు ఇప్పుడు ఆమెకు తెలిసాయి. మన వాళ్లతో సినిమా చేస్తే ఇలాంటి కష్టాలు అంతగా అర్థం కావు. కానీ ఇప్పుడు ఆమెకు పూర్తిగా అర్థమైంది” అని సరదాగా చెప్పారు.

5 /6

ఈ వ్యాఖ్యలు వినగానే అందరూ నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. సుప్రియ కూడా ఈ మాటలను చాలా స్పోర్టివ్‌గా తీసుకుంది. ఈ ఫన్ కామెంట్స్ వల్ల ఈవెంట్‌లో మంచి వాతావరణం ఏర్పడింది.

6 /6

“డాకాయిట్” సినిమాకు షానీల్ డియో దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో అడివి శేష్ సరసన మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా రొమాన్స్ మరియు యాక్షన్ మిక్స్‌గా ఉండబోతోందని ట్రైలర్ ద్వారా ఇప్పటికే అర్థమైంది. ఇంకా ఈ సినిమాలో అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాష్ రాజ్, సునీల్, అతుల్ కులకర్ణి వంటి ప్రముఖులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. మంచి అంచనాల మధ్య ఈ సినిమా 2026 ఏప్రిల్ 10న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రేక్షకులు ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్‌ను పెద్ద తెరపై చూడటానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Adivi Sesh Supriya Yarlagadda Naga Vamsi comments dacoit movie Dacoit pre release event Adivi Sesh Supriya relationship telugu cinema news

Next Gallery

