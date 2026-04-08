Adivi Sesh: హీరోలను తలపై పెట్టుకుంటారు..అడివి శేష్.. సుప్రియ గురించి వైరల్ అవుతున్న నాగవంశీ మాటలు..!

Adivi Sesh Supriya Yarlagadda : తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరో అడివి శేష్.. నిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డ మధ్య ప్రేమ ఉందని ఒకప్పుడు వార్తలు బాగా వైరల్ అయ్యాయి. వీరిద్దరి గురించి వచ్చిన ఈ గాసిప్స్ అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. అంతేకాదు, సుప్రియ యార్లగడ్డ గూడచారి సినిమాలో కూడా కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
సుప్రియ కేవలం నటిగా మాత్రమే కాదు, నిర్మాతగా కూడా కొన్ని సినిమాలకు బాధ్యతలు తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మరోసారి అడివి శేష్తో కలిసి “డాకాయిట్” సినిమా ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఈ సినిమా రిలీజ్కు ముందు జరిగిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఈ ఈవెంట్కు హీరో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ.. నిర్మాత నాగ వంశీ ప్రత్యేక అతిథులుగా హాజరయ్యారు. వీరి హాజరుతో ఈ కార్యక్రమం మరింత ఉత్సాహంగా జరిగింది. ముఖ్యంగా నాగ వంశీ చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరినీ నవ్వించాయి.
నాగ వంశీ మాట్లాడుతూ సరదాగా సుప్రియ గురించి ఇలా అన్నారు – “సాధారణంగా సుప్రియ గారు మేము హీరోలను తలపై పెట్టుకుంటామని, సినిమాలు చాలా రోజులు తీస్తామని, బడ్జెట్ ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తామని చెబుతుంటారు. కానీ ఈరోజు ఆమెను అభినందించడానికి ముందుకురాలేదు. వెనుక బెంచ్లో కూర్చుని నవ్వుకోవడానికి వచ్చాం” అని అన్నారు.
ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ .. “ఇప్పుడు ఆమె కూడా ఈ సినిమా పూర్తి చేయడానికి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు తీసుకుంది. మేము ఎదుర్కొనే కష్టాలు ఇప్పుడు ఆమెకు తెలిసాయి. మన వాళ్లతో సినిమా చేస్తే ఇలాంటి కష్టాలు అంతగా అర్థం కావు. కానీ ఇప్పుడు ఆమెకు పూర్తిగా అర్థమైంది” అని సరదాగా చెప్పారు.
ఈ వ్యాఖ్యలు వినగానే అందరూ నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. సుప్రియ కూడా ఈ మాటలను చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకుంది. ఈ ఫన్ కామెంట్స్ వల్ల ఈవెంట్లో మంచి వాతావరణం ఏర్పడింది.
“డాకాయిట్” సినిమాకు షానీల్ డియో దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో అడివి శేష్ సరసన మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా రొమాన్స్ మరియు యాక్షన్ మిక్స్గా ఉండబోతోందని ట్రైలర్ ద్వారా ఇప్పటికే అర్థమైంది. ఇంకా ఈ సినిమాలో అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాష్ రాజ్, సునీల్, అతుల్ కులకర్ణి వంటి ప్రముఖులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. మంచి అంచనాల మధ్య ఈ సినిమా 2026 ఏప్రిల్ 10న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రేక్షకులు ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను పెద్ద తెరపై చూడటానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.