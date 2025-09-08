Adivi Sesh: ఆయన వారం మొత్తానికి 3 గంటలు మాత్రమే వచ్చేవారు.. దీపిక పదుకొనేకి మాత్రం ఎందుకలా..స్టార్ నటుడు గురించి అడవి శేషు..

Adivi Sesh About 8 Hours Work Shift : అడవి శేషు్ తెలుగువారితో పాటు హిందీ వారికి కూడా సుపరిచితుడే. అయిన నటించిన మేజర్ సినిమా అక్కడ కూడా మంచి విజయం సాధించింది. ఉన్ని ముకుందన్ బయోపిక్గా వచ్చిన ఈ సినిమాకు మహేష్ బాబు నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఇక ఈమధ్య ఒక హిందీ మీడియా ఇంటర్వ్యూకి హాజరైన ఈ హీరో కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు..
గూఢచారి, మేజర్ ఇలాంటి సినిమాలతో సౌత్ ప్రేక్షకుడమే కాకుండా నార్త్ ప్రేక్షకులను కూడా మెప్పిచ్చిన హీరో..అడవి శేషు్. ప్రస్తుతం డేకాయిట్.. సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా ఒక హిందీ మీడియా ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయిన ఈ హీరో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈమధ్య దీపికా పడుకొనే ఎనిమిది గంటలు షిఫ్ట్ కోరగా.. అది సందీప్ రెడ్డి వంగ ఒప్పుకోలేదని స్పిరిట్ సినిమా నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయిన సంగతి తెలిసిందే.
ఇక ఇదే విషయం గురించి అడవి శేషు్ ని అడగగా.. అది దీపికా విషయంలో మాత్రమే కాదని ప్రతి ఒక్కరి విషయంలో వారి వారి ఇష్టాలు ఉంటాయని చెప్పుకొచ్చారు.
వెన్నెల కిషోర్ తెలుగులో చాలా ఫేమస్ అని.. అందుకే అతని డేట్స్ అడ్జస్ట్ కాకపోవడం వల్ల వారం మొత్తానికి కలిపి మూడు గంటలు వచ్చి షూటింగ్ చేసుకుని పోయే వారని చెప్పుకోచ్చారు.
కాబట్టి ఆ టైమింగ్ కావాలి ఈ టైమింగ్ కావాలి అనేది కాకుండా...నటీనటులకు అలానే డైరెక్టర్ కి అనుకూలంగా షూటింగ్ అనేది జరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది అని చెప్పుకొచ్చారు.