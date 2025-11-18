Adivi Sesh: స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్ తో అడివి శేష్ పెళ్లి.. వీడియో వైరల్.. పెద్ద షాక్..!

Adivi Sesh Marriage : తాజాగా స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్ తో అడివి శేషు పెళ్లి కి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతోంది. వీరిద్దరి పెళ్లి వీడియో వైరల్ అవ్వడం ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్ళితే..
చిత్ర పరిశ్రమలో సెలబ్రిటీలు ఎప్పుడు ఎవరిని వివాహం చేసుకుంటారో చెప్పలేని పరిస్థితి. అయితే కొంతమంది తమ పెళ్లిని ముందుగానే అభిమానులతో ప్రకటిస్తే.. మరి కొంతమంది పెళ్లి చేసుకొని అభిమానులకు సడన్ సర్ప్రైజ్ ఇస్తుంటారు. మరి కొంతమంది ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ పేరిట ఆ వీడియోలను అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉండగా తాజాగా ప్రముఖ హీరో అడివి శేష్ తాజాగా పెళ్లి పీటలు ఎక్కినట్లు తెలుస్తోంది.
దీంతో ఆమె ఎవరు అని ఆరా తీయగా ఆ వీడియో కాస్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతుంది. తాజాగా అడివి శేషు ప్రముఖ హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్ తో ఏడడుగులు వేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆ వీడియోలో సాంప్రదాయంగా రెడ్ కలర్ చీరలో పెళ్లికూతురు గెటప్లో ముస్తాబైన ప్రియాంక మోహన్ అటు అడివి శేష్ పట్టు షర్టు , రెడ్ కలర్ పట్టు దోతి ధరించి మరింత అందంగా ముస్తాబయ్యారు.
ఇకపోతే వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్లు ఆ వీడియోలో చూపించారు. కానీ అది ఒక యాడ్ కి సంబంధించిన వీడియో కావడంతో అభిమానులందరూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఒక కంపెనీకి చెందిన స్పెక్ట్స్ యాడ్ అది. ఇంకా అందులో భాగంగానే వీరు ఆ యాడ్ షూట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇకపోతే ప్రస్తుతం వీరిద్దరి పెళ్లి అంటూ వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇది ఒక యాడ్ ప్రమోషన్ అయినప్పటికీ ఈ జంట మరింత అందంగా కనిపిస్తోంది.
ప్రియాంక మోహన్ కెరియర్ విషయానికి వస్తే.. ఇటీవలే పవన్ కళ్యాణ్ ఓ జి సినిమాలో నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈమె.. మరింత పాపులారిటీ దక్కించుకుంది. అడివి శేష్ విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం ఈయన డెకాయిట్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. అలాగే గూడచారి 2 సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నారు.