Adivi Sesh: ఆమె బ్రేకప్ చెప్పేసి పెళ్లి చేసుకుంది.. ప్రియురాలి గురించి అసలు విషయం బయటపెట్టిన అడివి శేషు..!

Adivi Sesh Love Story : అమెరికాలో పెరిగి..స్వశక్తితో సినీ రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఒక నటుడి ప్రయాణం నిజంగా ప్రేరణాత్మకం. రచయితగా, దర్శకుడిగా, సహాయ నటుడిగా, విలన్గా తన ప్రతిభను చూపించిన ఆయన ఇప్పుడు డెకాయిట్ సినిమాతో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. తన జీవితంలోని కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను ఆయన సాదాసీదాగా పంచుకున్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచే ఆయనకు సినిమాలంటే చాలా ఇష్టం. అమెరికాలో పెరిగినా, నాలుగేళ్ల వయసు నుంచే తెలుగు సినిమాలు చూడడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడే తాను కూడా సినిమాల్లోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కాలేజీ రోజుల్లో గ్రోసరీ స్టోర్లో పని చేస్తూ, అక్కడికి వచ్చే తెలుగు వాళ్లకు ఇంగ్లీష్ నేర్పుతూ పరిచయాలు పెంచుకున్నారు. ఇలా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే అవకాశాల కోసం ప్రయత్నం చేశారు.
కర్మ సినిమా ఆయనకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. ఆ చిత్రానికి ఆయనే రచయిత, దర్శకుడు. ఆ సినిమాలో ఆయన లుక్ చూసిన దర్శకుడు విష్ణువర్ధన్, పంజా సినిమాలో విలన్ పాత్రకు అవకాశం ఇచ్చారు. మొదట ఆయన ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించినా, తర్వాత అంగీకరించారు. ఆ సినిమా ద్వారా మంచి పేరు తెచ్చుకుని, తరువాత విలన్గా, హీరోగా అవకాశాలు పొందారు. క్షణం సినిమా ఆయనను హీరోగా నిలబెట్టింది.
సినిమాలపై ఉన్న ప్రేమతో పదిహేనేళ్ల వయసులోనే ఒక సినిమా ఆడిషన్కు వెళ్లినప్పుడు, పెద్దోడిలా కనిపించడానికి పెన్సిల్తో గడ్డం వేసుకున్న సంఘటనను ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ ప్రయత్నం ఫలించకపోయినా, హీరో కావాలనే ఆశ మరింత పెరిగింది. తర్వాత అమెరికాలో సినిమా కోర్సు చదివినా, కేవలం డిగ్రీలతో అవకాశాలు రావని తెలుసుకుని, మధ్యలోనే చదువు మానేశారు. తరువాత వెబ్ డిజైనింగ్ చేస్తూ, కర్మ సినిమా తీశారు. మేజర్ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఆయనను భావోద్వేగానికి గురి చేసింది. సెట్ను తొలగించాల్సిన పరిస్థితి రావడంతో ఆయన ఏడ్చేశారు. ఆ భావోద్వేగాన్ని దర్శకుడు కెమెరాలో బంధించి షూటింగ్ పూర్తి చేశారు. ఆ క్షణాలు ఆయనకు ఇప్పటికీ గుర్తుండేలా ఉన్నాయి.
వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఆయన కొన్ని కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు. ఆయన ప్రేమ కథ గురించి చెబుతూ..”కాలేజీ రోజుల్లో ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించినా, ఆ సంబంధం నిలవలేదు. నాకు బ్రేకప్ చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. ఆమె నా పుట్టినరోజు రోజునే పెళ్లి చేసుకోవడం నాకు మరింత బాధించింది. ఆ తర్వాత కూడా సంబంధాలు ఉన్నా, పెళ్లి వరకు తీసుకెళ్లే ధైర్యం చేయలేకపోయారు,” అని చెప్పుకొచ్చారు.
“డబ్బు కన్నా మంచి సినిమా చేయడమే ముఖ్యమని.. అందుకే సినిమాల మధ్య ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకుంటా.. అకీరా నందన్తో ఆయనకు మంచి అనుబంధం ఉంది. ఇద్దరూ సంగీతం ద్వారా దగ్గరయ్యాము,” అని తెలిపాడు.