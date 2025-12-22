Sandipani Gurukulam: విద్యార్థులకు బంపర్ న్యూస్.. సాందీపని గురుకులంలో అడ్మిషన్లకు ఆహ్వానం

Sandipani Gurukulam Admissions Open: తల్లిదండ్రులకు గుడ్న్యూస్. మీ పిల్లలను రేపటి తరం నాయకులుగా తీర్చిదిద్దాలనుకుంటున్నారా? ప్రాచీన వేద విద్యతో పాటు ఆధునిక AI సాంకేతికతను అందించే ఏకైక వేదిక "సాందీపని గురుకులం". 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి 4వ తరగతి ప్రవేశాలకు సాందీపని గురుకులం అడ్మిషన్లను ఆహ్వానిస్తోంది.
వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులోని సాందీపని గురుకులం.. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి 4వ తరగతి ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులను కోరుతోంది. ఇక్కడ NIOS సిలబస్తో పాటు వేద విద్య, వేదిక్ మ్యాథ్స్, గుర్రపు స్వారీ, విలువిద్య మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి అంశాలలో 12 ఏళ్ల పాటు సంపూర్ణ శిక్షణ ఇస్తారు.
తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ, సంస్కృతం భాషల్లో విద్యార్థులను నిష్ణాతులుగా తీర్చిదిద్దుతారు. 2026 జనవరి 4, ఆదివారం నాడు సాందీపని గురుకులంలోనే ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించబడుతుంది.
ఈ పరీక్షలో మెరిట్, ఇంటర్వ్యూ, శిక్షణ కాలంలో విద్యార్థి ప్రదర్శించే ప్రతిభ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికైన వారికి ఉచిత విద్య , హాస్టల్ సౌకర్యం ఉంటుంది.
ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక్కరికి మాత్రమే ప్రవేశం ఉంటుంది. అలాగే అడ్మిషన్ సమయంలో రూ. 25,000 రీఫండబుల్ డిపాజిట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఈ రిఫండబుల్ డిపాజిట్ విద్య పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం 9154795530 నెంబర్ను సంప్రదించండి.