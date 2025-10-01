English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Adultery in India: పెళ్లయ్యాక పురుషుడు వేరే స్త్రీతో సంబంధం పెట్టుకోవచ్చా? అది తప్పు కాదట!

Adultery Crime in India: పెళ్లైన పురుషుడు మరొక స్త్రీతో శారీరక లేదా ప్రేమ సంబంధం కలిగి ఉంటే, అది చట్టపరమైన నేరమా? దేశంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటలను ఉదహరిద్దాం.
భారతీయ సంస్కృతిలో వివాహం ఒక పవిత్ర బంధంగా పరిగణిస్తారు. అయితే, వివాహిత పురుషుడు మరొక స్త్రీతో శారీరక లేదా ప్రేమ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటే, అది చట్టపరమైన నేరమా? ఈ ప్రశ్న తరచుగా అడుగుతారు. ఈ రోజు మనం భారతీయ శిక్షాస్మృతి, సుప్రీంకోర్టు ముఖ్యమైన తీర్పులను తెలుసుకుందాం.    

గతంలో భారత శిక్షాస్మృతి (ఐపీసీ) సెక్షన్ 497 ప్రకారం వ్యభిచారం నేరంగా పరిగణించేవారు. దీని ప్రకారం.. ఒక వివాహిత పురుషుడు తన భర్త అనుమతి లేకుండా మరొక వివాహిత మహిళతో సంబంధం కలిగి ఉంటే.. దానిని నేరంగా పరిగణించేవారు.    

ఈ నేరానికి 5 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష లేదా జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది. ఈ చట్టం ప్రకారం.. పురుషుడు మాత్రమే దోషిగా పరిగణిస్తారు. వివాహిత స్త్రీని బాధితురాలిగా పరిగణించడమే కాకుండా ఆమెకు ఎలాంటి శిక్ష పడదు.    

దీని తరువాత.. సెప్టెంబర్ 2018లో, జోసెఫ్ షైన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పును ఇచ్చింది. ఈ తీర్పు ప్రకారం, కోర్టు ఐపీసీ సెక్షన్ 497 రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ప్రకటించారు.    

వివాహేతర సంబంధం ఇకపై నేరం కాదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఒక పురుషుడు (వివాహితుడైనా, కాకపోయినా) వివాహిత స్త్రీతో (లేదా అవివాహిత స్త్రీతో) లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉంటే, అతను ఐపీసీ ప్రకారం జైలు శిక్ష లేదా జరిమానాకు గురికాడు.    

వివాహేతర సంబంధం ఇకపై నేరం కాదని.. వ్యక్తిగత ఎంపికకు సంబంధించిన విషయమని కోర్టు పేర్కొంది. పాత చట్టంలో.. స్త్రీని ఆమె భర్త ఆస్తిగా పరిగణించేవారు. ఈ చట్టం సమానత్వ హక్కును ఉల్లంఘిస్తుంది. ఇది మహిళల గౌరవాన్ని ఉల్లంఘిస్తుంది. కాబట్టి, దానిని రద్దు చేశారు.    

అయితే, వ్యభిచారం ఇకపై నేరం కానప్పటికీ, అది ఇప్పటికీ తీవ్రమైన సామాజిక, చట్టపరమైన పరిణామాలను కలిగి ఉంటుంది. విడాకులకు వ్యభిచారం ఒక బలమైన చట్టపరమైన ఆధారం కావచ్చు. దాని ఆధారంగా.. భర్త లేదా భార్య కోర్టులో విడాకుల కోసం దాఖలు చేయవచ్చు. చట్టం ఇకపై దీనిని నేరంగా పరిగణించనప్పటికీ, భారతీయ సంస్కృతిలో ఇది ఖచ్చితంగా చాలా తీవ్రమైన సమస్య.    

(గమనిక: ఈ సమాచారం సుప్రీంకోర్టు తీర్పులపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ నిర్దిష్ట కేసు కోసం లేదా న్యాయ సలహా కోసం, దయచేసి న్యాయ నిపుణుడిని సంప్రదించండి. జీ తెలుగు న్యూస్ దీన్ని ధ్రువీకరించడం లేదు.)  

