Afcat 1 2026 Notification: రూ.85 వేల జీతంతో ఎయిర్ ఫోర్స్లో జాబ్స్ కొట్టాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. AFCAT జాబ్ నోటిఫికేషన్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఉద్యోగాలు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Afcat 1 2026 Notification Apply Online: భారత సర్వీసుల్లో చేరాలని యువత కలలు కంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా యువత ఎక్కువగా భారత వైమానిక దళంలో చేరేందుకు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతారు. మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో వైమానిక దళంలో చేరాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ (AFCAT) జాబ్స్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. దీని గడువు డిసెంబర్ 19 వరకు ఉంది. అయితే, ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ (AFCAT) దరఖాస్తు ఫారమ్స్ను డిసెంబర్ 19లోపు సబ్మిట్ చేయాల్సిందిగా afcat.cdac.in అధికారిక వెబ్సైట్లో పేర్కొన్నారు. కాబట్టి, అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ఈ AFCAT 1 2026 ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకునేవారు తప్పకుండా కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా ఈ అభ్యర్థులు తప్పకుండా పదవ తరగతి, ఇంటర్తో పాటు ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ లేదా గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ పూర్తీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో కూడా 50 శాతంకు పైగా మార్కులు కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుందని అధికారక నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు. ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు తప్పకుండా 20 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది.
అలాగే గ్రౌండ్ డ్యూటీ లేదా టెక్నికల్ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునేవారు తప్పకుండా 26 సంవత్సరాల వయస్సు నిండకుండా ఉండాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు NCC సర్టిఫికేట్ హోల్డర్లకు ప్రత్యేకమైన వయో సడలింపు కూడా లభిస్తుందని నోటిఫికేషన్లో అధికారికంగా పేర్కొన్నారు.
AFCAT 1 2026 దరఖాస్తు ప్రక్రియ కూడా చాలా సులభం.. ఈ జాబ్స్ను అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు తప్పకుండా afcat.cdac.in అధికారక వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్టర్ అనే అప్షన్పై క్లిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సైన్-ఇన్ చేసుకుని ఫారమ్ను ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతే సులభంగా ప్రక్రియ పూర్తైనట్లే..
AFCAT 1 2026 దరఖాస్తు చేసుకునేవారికి ప్రత్యేకమైన ఫీజు కూడా కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా వీటికి అప్లై చేసుకునేవారు ప్రతి ఒకరు రూ. 550 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంఉటంది. దీనిని కూడా ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకునే సమయంలోనే అన్లైన్లో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రతి నెల జీతం రూ.85,000 లభిస్తుంది.