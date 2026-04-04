Second Hand Cars: రూ.10 లక్షల కారును రూ.2 లక్షలకే దక్కించుకునే అవకాశం.. ఈ డీల్‌ తెలుసుకుంటే కొనకుండా ఉండలేరు..!!

Govt Car Auction: సొంత కారు ఉండాలనేది ప్రతి ఒక్కరి కల. కానీ షోరూమ్‌లో కారు ధరలు, రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులు చూస్తే సామాన్యులకు అది భారంగా మారుతోంది. ఒకవేళ మీకు రూ. 8 నుండి రూ. 10 లక్షల విలువైన కారు కేవలం రూ. 2 లక్షలకే దొరికితే? అది కూడా నమ్మకమైన ప్రభుత్వ మార్గంలోనే లభిస్తే? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా.. ఇది నిజం. భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన కొన్ని వెబ్‌సైట్లు.. బ్యాంకులు నిర్వహించే వేలంపాటల ద్వారా మీరు తక్కువ ధరకే కారును సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం..
ప్రభుత్వ వేలంలో కార్లు ఇంత చౌకగా ఉండటానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. బ్యాంకు జప్తులు: చాలా మంది వాహన రుణాలు తీసుకుని సకాలంలో ఈఎంఐలు చెల్లించరు. అప్పుడు బ్యాంకులు ఆ వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకుని, తమ బకాయిలను వసూలు చేసుకోవడం కోసం వాటిని వేలం వేస్తాయి. ఇక్కడ బ్యాంకు లక్ష్యం లాభం సంపాదించడం కాదు, కేవలం తమకు రావాల్సిన అసలును రికవరీ చేసుకోవడం మాత్రమే. అందుకే మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువకే వీటిని అమ్ముతారు.

ప్రభుత్వ వాహనాల మార్పు: వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాలు తమ పాత వాహనాల స్థానంలో కొత్తవి కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, పాత వాటిని వేలం వేస్తుంటాయి. ఇవి ప్రభుత్వ నిర్వహణలో ఉన్నందున ఇంజిన్ కండిషన్ సాధారణంగా బాగుంటుంది.

ఈ వేలం ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఏ వెబ్‌సైట్లు చూడాలి? భారతదేశంలో పారదర్శకంగా వేలం నిర్వహించడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక పోర్టల్స్‌ను ఏర్పాటు చేసింది: MSTC (మెటల్ స్క్రాప్ ట్రేడ్ కార్పొరేషన్): ఇది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ. ఇక్కడ దాదాపు అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాల వాహనాలు వేలం వేయబడతాయి. ఇ-వేలం పోర్టల్ (e-Auction): వివిధ ప్రభుత్వ ఆస్తుల అమ్మకం ఇక్కడ జరుగుతుంది.

IBAPI (ibapi.in): బ్యాంకులు జప్తు చేసిన వాహనాల వివరాలన్నీ ఈ పోర్టల్‌లో లభిస్తాయి. ఈ వెబ్‌సైట్లలో ప్రతి కారు యొక్క మోడల్, అది ఏ కండిషన్‌లో ఉంది, దాని కనీస ధర (Base Price) వంటి పూర్తి వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

కొనుగోలు ప్రక్రియ: స్టెప్-బై-స్టెప్ గైడ్ ప్రభుత్వ వేలంలో కారు కొనడం షోరూమ్‌లో కొన్నంత సులభం కాదు, కానీ కొంచెం అవగాహన ఉంటే చాలా లాభదాయకం: రిజిస్ట్రేషన్: పైన పేర్కొన్న వెబ్‌సైట్లలో మీరు ముందుగా మీ వివరాలతో నమోదు చేసుకోవాలి.

EMD చెల్లింపు: వేలంలో పాల్గొనే ముందు 'ఎర్నెస్ట్ మనీ డిపాజిట్' (EMD) పేరుతో కొంత సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు వేలంలో గెలవకపోతే, ఈ డబ్బు మీకు తిరిగి వస్తుంది.  బిడ్డింగ్: వేలం ప్రారంభమైనప్పుడు మీకు నచ్చిన కారుపై బిడ్ వేయాలి. ఎవరైతే అత్యధిక ధర కోట్ చేస్తారో, వారికే ఆ కారు సొంతమవుతుంది. బదిలీ: వేలంలో గెలిచిన తర్వాత మిగిలిన మొత్తాన్ని చెల్లిస్తే, కారు పత్రాలను ప్రభుత్వం లేదా బ్యాంకు మీ పేరు మీదకు బదిలీ చేస్తుంది.

వేలంలో కారు కొనేటప్పుడు కొన్ని రిస్క్‌లు కూడా ఉంటాయి, వాటిని గమనించాలి: ఉన్నది ఉన్నట్లుగా (As is where is): వేలంలో కార్లు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయో అదే స్థితిలో అమ్ముతారు. అంటే కొన్న తర్వాత రిపేర్లు ఉంటే మీరే చేయించుకోవాలి. ముందుగా తనిఖీ చేయండి: వేలానికి ముందే ఆ వాహనాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక మెకానిక్‌ను తీసుకెళ్లి ఇంజిన్ కండిషన్ చెక్ చేయించడం ఉత్తమం. పత్రాల పరిశీలన: ఆర్‌సీ బుక్, ఇన్సూరెన్స్   గతంలో ఏవైనా పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నాయో లేదో ముందే సరిచూసుకోవాలి.

మీరు గనుక కాస్త ఓపికగా వెబ్‌సైట్లను ఫాలో అవుతూ, సరైన కారును ఎంచుకోగలిగితే.. సెకండ్ హ్యాండ్ కారు ధర కంటే తక్కువకే ఒక మంచి వాహనాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు. మధ్యతరగతి వారికి ఇది నిజంగా ఒక సువర్ణావకాశం.

Adah Sharma: నీ సైజ్ చెప్పు అన్న నెటిజన్‌కు రిప్లై ఇచ్చిన అదా శర్మ