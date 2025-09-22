Taliban: ఏం పీక్కుంటారో పీక్కోండి.. ఇంచు భూమి కూడా ఇవ్వబోం.. అమెరికాకు తాలిబాన్‌ మాస్ వార్నింగ్‌..!!

Afghanistan On Trump Demand : ఏం పీక్కుంటారో పీక్కోండి..ఇంచు భూమి కూడా ఇవ్వబోమంటూ అమెరికాకు తాలిబాన్ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అప్గాన్ లోని బాగ్రాం వైమానిక స్థావరాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు తాలిబాన్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వివాదం అంతర్జాతీయ చర్చకు దారి తీస్తోంది.
Afghanistan On Trump Demand : అమెరికా అధ్యక్షుడు, రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి అఫ్గానిస్థాన్లోని బాగ్రాం వైమానిక స్థావరాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటామని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించన తాలిబన్ ప్రభుత్వం అమెరికాకు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. తాలిబన్ రక్షణ శాఖ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఫసివుద్దీన్ ఫిత్రాత్ మాట్లాడుతూ.. అఫ్గాన్ భూమి ఒక్క అంగుళం కూడా మేము వదులుకోము. అమెరికా ఎంతటి ఒత్తిడి తెచ్చినా భయపడేది లేదు. స్వతంత్రత, భౌగోళిక సమగ్రత మా మొదటి ప్రాధాన్యం అంటూ హెచ్చరించారు.
కాగా బాగ్రాం ఎయిర్బేస్ను అమెరికా యుద్ధ సమయంలో అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా ఉపయోగించింది. అఫ్గానిస్థాన్ నుంచి అమెరికా సైన్యం పూర్తిగా వెనక్కి వెళ్లే వరకు ఈ బేస్ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇటీవల బ్రిటన్ పర్యటనలో పాల్గొన్న ట్రంప్ బాగ్రాం ఎయిర్బేస్ చైనాకు చాలా దగ్గరగా ఉంది.
కేవలం ఒక గంటలోనే చైనా అణు కేంద్రాలకు చేరుకోవచ్చు. అందుకే దాన్ని తిరిగి అమెరికా నియంత్రణలోకి తీసుకురావాల్సిందే అంటూ వ్యాఖ్యానించిన సంగతి తెలిసిందే. అంతేకాదు తాలిబన్ నిరాకరిస్తే తాను తీసుకునే చర్యలను ఎవరూ ఊహించలేరని అంటూ కూడా హెచ్చరించారు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై తాలిబన్ ఫుల్ ఫైర్ అయ్యింది. బాగ్రాం మాకు చెందిన నేలపై నిర్మించింది. దాన్ని మళ్లీ ఇవ్వాలని అడగడం సరైంది కాదు. ఎలాంటి రహస్య ఒప్పందాలకూ మేము సిద్ధం లేము అంటూ ఫిత్రాత్ స్పష్టం చేశారు.
అటు చైనా కూడా డొనాల్డ్ ట్రంప్ కామెంట్స్ పై స్పందించింది. బీజింగ్ విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి లిన్ జియాన్ మాట్లాడారు. అఫ్గానిస్థాన్ భవిష్యత్తు అక్కడి ప్రజల చేతుల్లోనే ఉంది. ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను పెంచే ప్రయత్నాలు ఎవరికీ ఉపయోగం కావు. మద్దతు కూడా ఉండదంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రస్తుతం అమెరికా తాలిబన్ మధ్య అధికారిక దౌత్య సంబంధాలు లేవు. అయినప్పటికీ ఇటీవల ఖైదీల మార్పిడి చర్చల్లో ఇరువురూ ఒకే వేదికపై కూర్చోవడం గమనార్హం. గతంలో అమెరికా టూరిస్టు కిడ్నాప్ ఘటనలో కూడా ఇరుదేశాలు చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకున్నాయి. ఈ ఫొటోలు, చర్చల వివరాలను తాలిబన్ అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
అమెరికా మాత్రం బాగ్రాం బేస్ ద్వారా మళ్లీ ప్రభావం చూపించాలని ప్రయత్నిస్తుండగా.. తాలిబన్ మాత్రం తమ భూభాగాన్ని రక్షించుకోవడంలో ఎలాంటి రాజీ పడబోమని తెగేసి చెబుతోంది. చైనా సరిహద్దుకు దగ్గరగా ఉండడంతో ఈ స్థావరం అంతర్జాతీయంగా మళ్లీ చర్చకు దారి తీస్తోంది. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందని రాజకీయల విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.