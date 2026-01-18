Afghanistan VS India Currency: ఈ తాలిబాన్ దేశంలో భారత రూపాయి విలువ ఎంత? మన కరెన్సీ విలువ భారీగా ఉంటుందా? నమ్మలేని Facts..!!

Afghanistan VS India Currency: ఇటీవలి కాలంలో భారత రూపాయి విలువ కొంత బలహీనపడటంతో విదేశీ కరెన్సీలతో పోలిస్తే దాని స్థితిపై విస్తృత చర్చ జరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో ఆర్థికంగా బలహీన దేశంగా భావించబడే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కరెన్సీపై కూడా ఆసక్తి పెరిగింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో భారత రూపాయి విలువ ఎంత? , అక్కడ 10 వేల రూపాయలు ఎంత వరకు ఉపయోగపడతాయి? అనే సందేహాలు చాలామందిలో తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో భారత రూపాయి ప్రస్తుత విలువ, దాని మార్పిడి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధికారిక కరెన్సీ పేరు ఆఫ్ఘని. దీనిని AFNగా సూచిస్తారు. ప్రస్తుత మారకపు విలువ ప్రకారం ఒక భారతీయ రూపాయి సుమారు 0.75 నుంచి 0.76 ఆఫ్ఘనికి సమానం. అంటే మన దేశంలో ఒక రూపాయి అక్కడ దాదాపు మూడు వంతుల ఆఫ్ఘని విలువను కలిగి ఉంటుంది.
అయితే ఈ మారకపు రేటు రోజువారీగా మారుతూ ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డిమాండ్ సప్లై, స్థానిక కరెన్సీ లభ్యత వంటి అంశాలపై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఇదే లెక్కన 10,000 భారతీయ రూపాయలను ఆఫ్ఘనిలోకి మార్చితే సుమారు 7,400 నుంచి 7,600 ఆఫ్ఘనులు లభిస్తాయి. చిన్న మొత్తంగా చూస్తే 1,000 రూపాయలు అక్కడ దాదాపు 750 నుంచి 760 ఆఫ్ఘనులుగా మారతాయి. బ్యాంకులు, కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ కేంద్రాలను బట్టి ఈ విలువ కొద్దిగా మారవచ్చు. లావాదేవీల సమయంలో కమిషన్, సేవా రుసుములు కూడా వర్తించవచ్చు.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఆర్థిక పరిస్థితి కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, అక్కడి కరెన్సీ కొన్ని సందర్భాల్లో స్థిరంగా కనిపించడానికి ప్రత్యేక కారణాలు ఉన్నాయి. 2021లో తాలిబాన్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, దేశంలో అమెరికన్ డాలర్, పాకిస్తానీ రూపాయి వంటి విదేశీ కరెన్సీల వినియోగాన్ని కఠినంగా నియంత్రించింది. ఎక్కువగా స్థానిక కరెన్సీ అయిన ఆఫ్ఘనినే వాడాలని నిబంధనలు విధించింది. దీంతో దేశంలో ఆఫ్ఘని డిమాండ్ పెరిగి, కొంత మేరకు దాని విలువ నిలకడగా ఉండగలిగింది.
భారత రూపాయిలను ఆఫ్ఘనిలోకి మార్చాలంటే, భారతదేశంలో ఉన్న బ్యాంకులు లేదా ఆర్బీఐ అనుమతించిన కరెన్సీ మార్పిడి సంస్థలను ఉపయోగించవచ్చు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నవారు అక్కడి స్థానిక బ్యాంకులు లేదా కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ కేంద్రాల ద్వారా మార్పిడి చేసుకోవచ్చు. మార్పిడి సమయంలో ప్రస్తుత రేటు, లావాదేవీ ఛార్జీలు, ఇతర రుసుములపై ముందుగా స్పష్టత పొందడం చాలా ముఖ్యం. కరెన్సీ విలువలు వేగంగా మారే అవకాశం ఉండటంతో, డబ్బు మార్చే ముందు తాజా మారకపు రేట్లను తప్పకుండా పరిశీలించడం మంచిది.