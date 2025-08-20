Raja Yogam: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహు, శుక్ర కలయికతో అపూర్వ రాజయోగం.. ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..

Raja Yogam: గ్రహ మండలంలో గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. అలా ప్రవేశించడం వలన కొన్ని శుభాశుభా ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఒక గ్రహం మరొక గ్రహంతో కలిసినపుడు కొన్ని అద్భుత యోగాలు ఏర్పడతాయి. అది వ్యక్తులను మాత్రమే కాకుండా సమాజంతో పాటు ప్రపంచాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.
Rahu Shukra Yuti:సెప్టెంబర్ నెలలో, శుక్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. కేతువు ఇప్పటికే సింహరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. కాబట్టి, శుక్ర-కేతువు సంయోగం త్వరలో సింహరాశిలో సంభవించబోతుంది. ఈ సమయం మూడు రాశులకు ప్రత్యేక అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. వారి ఆదాయంలో పెరకబోతుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి: రాహు, కేతు కలయికతో వృశ్చిక రాశి వారికి కెరీర్లో పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టి విజయం సాధిస్తారు. నాయకత్వం బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు. మీ నైపుణ్యాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.
వృషభ రాశి: శుక్ర, రాహు కలయిక వలన వృషభ రాశి వారు ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. సామాజిక కార్యకలాపాల్లో విస్తృతంగా పాల్గొంటారు. చేసిన పనిలో కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి: రాహు, శుక్ర కలయికల వలన కర్కాటక రాశి వారికి పాత పెట్టుబడులు ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు. యువతకు ఆర్థిక సంక్షోభం నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.పాత బాకీలు వసూలు అవుతాయి.
