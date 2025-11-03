English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shani Dev-Guru Vakri: 500 యేళ్ల తర్వాత బృహస్పతి, శని దేవుడి అపూర్వ కలయిక.. ఈ 3 రాశుల వారి తల రాత మారబోతుంది..

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి గ్రహం ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ  వివిధ రాశులను  ప్రభావితం చేస్తోంది. 
నవంబర్ నెల జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ఈ నెలలో అనేక గ్రహాలు తమ స్థానాల నుంచి వేరొక స్థానంలో మారబోతుంది.
Shani Dev-Guru Vakri: నవగ్రహాల్లో శక్తివంతమైన  శనిదేవుడు నవంబర్‌లో మీనరాశిలో సంచారము చేయడబోతున్నాడు. అదనంగా, ఈ నెలలో, దేవతల గురువు బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలో సంచారము చేస్తున్నాడు. అందువలన, ఒకే నెలలో, శని దేవుడు, బఈహస్పతి రెండూ కూడా తమ స్థాన చలనం చెందబోతున్నాయి. 

శనిదేవుడు, బృహస్పతి రాశుల వలన  విధి రాత మారుతుంది, అదృష్టం ప్రకాశించబోతుంది.  అంతేకాదు కొంత మంది రాశుల వారి ఆర్థిక స్థితిలో పెరుగుదల ఉండబోతుంది.  పనిలో మంచి పురోగతిని అందుకుంటారు. వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరగనుంది. 

కుంభ రాశి.. కుంభ రాశి వారికి నవంబర్‌లో శని దేవుడు, బృహస్పతి తమ  స్థానాల్లో మార్పుల కారణంగా ఉచ్చ స్థితికి చేరుకుంటారు. 2వ ఇంట్లో శనిదేవుడు ప్రతికూల స్థితిలో ఉండటం మూలానా అదే  సమయంలో.. బృహస్పతి 6వ ఇంట్లో ప్రతికూల స్థితిలో ఉన్నాడు. దీని కారణంగా, ఈ వ్యక్తులు నవంబర్ నుండి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలకు సంబంధించిన  ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగార్ధులకు మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. పనిచేసే వారికి చేసే పనిలో  పదోన్నతి అందుకుంటారు. జీతంతో పాటు జీవితం మెరుగుపడనుంది.  జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. మీ ప్రసంగం ఇతరులను ఆకర్షించే విధంగా ఉండబోతుంది. గత కొంత కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఎపుడూ రావాల్సిన డబ్బులు మీ చేతికి అందుతాయి.   

మకర రాశి.. నవంబర్‌ లో శని దేవుడు, బృహస్పతి స్థానాల్లో మార్పుల కారణంగా మకరరాశి వారి జీవితం ప్రకాశవంతంగా మారబోతుంది. ఈ రాశి వారి 3వ ఇంట్లో శనీశ్వరుడు బలహీనంగా ఉన్నాడు. 7వ ఇంట్లో బృహస్పతి బలహీనంగా ఉంటాడు. ఇది ఈ రాశులవారి ధైర్యాన్ని ఇవ్వబోతుంది.   మీరు చాలా రిస్క్‌లు తీసుకొని వాటిలో విజయం సాధిస్తారు. వైవాహిక  జీవితం ఆనందమయంగా ఉండబోతుంది. కొంత మందికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు లభించనున్నాయి. తమ కుటుంబంతో మంచి సమయం గడపడానికి ఇదే సరైన సదవకాశం అని చెప్పాలి. కొంత ఇంటి కల సాకారమవుతోంది.  కొత్త కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. 

మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారి వ్యక్తులకు  నవంబర్ నెలలో శని దేవుడు,  బృహస్పతి స్థానాల్లో మార్పుల కారణంగా శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు. శనీశ్వరుడు 10వ ఇంట్లో, బృహస్పతి  2వ ఇంట్లో ఉండటం మూలాన మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. చేసే పనిలో మరియు వ్యాపారంలో లాభాలను అందుకుంటారు. మీరు మీ కెరీర్‌లో మంచి ఉన్నతిని సాధిస్తారు.  సమాజంలో మీ గౌరవం, మర్యాద పెరుగుతాయి. పనిలో పదోన్నతి పొందుతారు. మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. మీ తండ్రితో మీ సంబంధం బలపడుతుంది.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం, పంచాంగాలు, హిందూ మతవిశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ కన్నడ న్యూస్ దీన్ని  ధృవీకరించడం లేదు. 

