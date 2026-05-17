App
Mouni Roy Seperation: విడాకులపై మరో బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన మౌనీ రాయ్.. మరీ ఇంత స్పీడా..?..

Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 17, 2026, 06:01 PM IST|Updated: May 17, 2026, 06:06 PM IST

Mouni roy follows each other after separation: బాలీవుడ్ నటి మౌనీ రాయ్ డైవర్స్ పై మరో ట్విస్ట్ ఇచ్చింది.  ఇన్ స్టాలో మళ్లీ ఒకర్ని మరోకరు ఫాలో అవ్వడం కొత్త చర్చకు దారితీసింది.  దీంతో మౌనీ రాయ్ అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
 

బాలీవుడ్ నటి మౌనీ రాయ్  తన భర్త  సూరజ్ నంబియార్ తో ఇటీవల విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. తమ ప్రైవసీని గౌరవించాలని కోరారు. ఎలాంటి  కథనాలు ప్రచురించ వద్దని కూడా కోరారు. గత కొన్ని రోజులుగా మౌనీరాయ్ కు  ఆమె భర్తకు మధ్య ఏదో వార్ నడుస్తొందని టాక్ వచ్చింది.   

ఇంతలోనే  మే 16, 2026న (శనివారం నాడు) తాము విడిపోయినట్టు ఈ జంట అనౌన్స్ చేసింది. దీంతో మౌనీరాయ్  సింగిల్ గానే పలు చోట్లకు వెళ్లిన ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. తన మనసును ఒత్తిడి నుంచి డైవర్ట్ చేసుకునేందుకు ఈ విధంగా ట్రిప్ లకు వెళ్తుందని సోషల్ మీడియాలో రచ్చ నడిచింది.   

ఈ నేపథ్యంలో మౌనీ రాయ్ డైవర్స్ ఎపిసోడ్ లో మరో కొత్త ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. మౌనీరాయ్ వ్యాపార వేత్త సూరజ్ నంబియార్ లు ఇద్దరు ఒకర్ని మరోకరు ఫాలో అవ్వడం కొత్త చర్చకు తెరితీసింది. దీంతో ఇద్దరు తమ మనసు మార్చుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతుంది.  

మొత్తంగా దీనిపై మౌనీరాయ్,   సూరజ్ లు ఇద్దరు కూడా కలిసి కూర్చుని తమ వివాదాలపై మాట్లాడుకున్నారని, తమ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుని ఈవిధంగా మరోసారి ఒక్కటౌతున్నట్లు ఇన్ స్టాలో ఫాలో అయ్యారని టాక్ నడుస్తొంది. దీనిపై మౌనీరాయ్ కపుల్ ఇంకా క్లియర్ గా క్లారిటీ ఇస్తే అభిమానుల హ్యపీ నెస్ రెట్టింపు అవుతుందని కొంత మంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 ఇక మౌనీరాయ్ ఇటు సీరియళ్లు, అటు మూవీస్ తో కూడా తనదైన క్రేజ్ తో మంచి ఫాలోవింగ్ ను సంపాదించుకున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'విశ్వంభర'లో ఐటమ్ సాంగ్ చేశారు. మౌనీరాయ్ అకౌంట్ లో మరల పెళ్లి ఫోటోలను, సూరజ్‌తో కలిసి దిగిన ఓల్డ్ ఫోటోలను మౌనీ రాయ్ డిలీట్ చేయలేదు.

అదే విధంగా  సూరజ్ నంబియార్ మాత్రం మౌనీతో దిగిన ఒకే ఒక్క ఫోటోను ఉంచారు. డబ్బుల విషయంలో మౌనీని ఆయన మోసం చేశారని, విడాకులకు కారణం అని వినిపించింది. కొంత మంది నంబియార్ కు మరో యువతితో ఎఫైర్ ఉందని కూడా  నెట్టింట ప్రచారం చేశారు. మొత్తంగా ఈ జంట తాజాగా ఇన్ స్టాలలో ఒకర్ని మరోకరు ఫాలోయింగ్ తో  కలిసి పోయారన్న టాక్ మాత్రం సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది.

