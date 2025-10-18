Rashmika dance with ayushmann khurrana: థామా ప్రమోషన్లలో రష్మిక మందన్న హీరో ఆయుష్మాన్ ఖురానాతో చేసిన డ్యాన్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై విజయ్ దేవర కొండ అభిమానులు మండి పడుతున్నారు. ఎంగెజ్ మెంట్ చేసుకుని ఇలా నీచంగా డ్యాన్స్ లు ఏంటని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.
ఇటీవల లవ్ బర్డ్స్ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవర కొండల ఎంగెజ్ మెంట్ అయ్యిందని వార్తలు తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. హైదరాబాలో కొద్ది మంది సన్నిహితులు, బంధువుల మధ్య రష్మిక , విజయ్ ల ఎంగెజ్ మెంట్ జరిగిందని సమాచారం. దీనిపై వీరిద్దరు కూడా అధికారికంగా ప్రకటన మాత్రం విడుదల చేయలేదు.
కానీ ఇద్దరి చేతికి డైమండ్ రింగ్ లు మాత్రం కన్పిస్తున్నాయి. దీంతో వీరిద్దరు పక్కగా ఎంగెజ్ మెంట్ చేసుకున్నారని, వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో వీరి ఎంగెజ్ మెంట్ పక్కా అని వార్తలు వస్తున్నాయి.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రష్మిక మందన్న నటించిన థామా మూవీ దీపావళికి కానుకగా రానుంది.
ఈ క్రమంలో ఇటీవల మూవీ టీమ్ తో కలసి థామా మూవీ ప్రమోషన్లతో రష్మిక పాల్గొంది. అయితే..ఈ కార్యక్రమంలో.. హీరో ఆయుష్మాన్ ఖురానా తో కలసి సినిమాలోని పాటకు డ్యాన్స్ చేసింది.ఈ మూవీ ట్రైలర్ కు అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అయితే.. వీరిద్దరు మాత్రం చేసిన డ్యాన్స్ నెట్టింట వివాదం రాజేసింది.
థామా మూవీ ప్రమోషన్లలో రష్మికతో, ఆయుష్మాన్ ఖురానా అభిమానుల కోరిక మేరకు డ్యాన్స్ చేశాడు. అయితే.. దీనిలో రష్మిక ప్రైవేటు పార్ట్ మీద చేయ్యి వేసి డ్యాన్స్ చేయడం ప్రస్తుతం వివాదంను రాజేసింది.ఇటీవల ఎంగెజ్ మెంట్ చేసుకుని ఇలా డ్యాన్స్ లు చేయడం ఏంటని విజయ్ అభిమానులు మండి పడుతున్నారు.
గతంలో సమంత విషయంలో కూడా ఇలానే నాగచైతన్యతో గొడవలు జరిగి డైవర్స్ అయ్యాయి. మరీ ఇప్పుడు రష్మిక ఇలా గొడవలకు ఆజ్యం పోసేలా డ్యాన్స్ లు, ఇలా మరో హీరోతో చనువుగా ఉండటం, ప్రైవేటు పార్ట్ ల మీద చెయ్యి వేసి మరీ డ్యాన్స్ చేయడం అవసరమా..?.. అంటూ కొంత మంది నెటిజన్లు దీనిపై సెటైర్ లు వేస్తున్నారు.
మొత్తంగా వీరి థామా డ్యాన్స్ కాస్త నెట్టింట వివాదంగా మారింది. దీనిపై విజయ్ దేవర కొండ కూడా కాస్తంత సీరియస్ గా ఉన్నారని సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. మరీ దీనిలో ఎంత నిజముందో కానీ... మొత్తంగా మరోసారి రష్మిక తన కాంట్రవర్సీ డ్యాన్స్ తో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.
అయితే.. కొంత మంది నెటిజన్లు మాత్రం మెచ్చుర్ గా ఆలోచించాలని.. మూవీని ఆ కోణంలోనే చూడాలని ప్రతిదాంట్లో బూతులు వెతకడం పనులుగా పెట్టుకొవద్దని ట్రోలర్స్ కు కౌంటర్ లు కూడా ఇస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో మరోసారి విజయ్, రష్మికలు నెట్టంట వార్తలలో నిలిచారు.